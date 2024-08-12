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В Курской области усилят охрану мостов и железнодорожных дорог
В Курской области усилят охрану мостов и железнодорожных дорог - РИА Новости, 12.08.2024
В Курской области усилят охрану мостов и железнодорожных дорог
В Курской области будет усилена охрана мостов и железных дорог, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:44
2024-08-12T15:44
2024-08-12T15:44
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
курская область
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В Курской области будет усилена охрана мостов и железных дорог, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Сейчас ждем для усиления охраны мостов, железнодорожных дорог людей из Минтранса России, наш ДНД (добровольно-народная дружина – ред.)", - доложил Смирнов президенту России Владимиру Путину на совещании.
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алексей смирнов (политик) , курская область, россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Курская область, Россия, Владимир Путин, Безопасность
В Курской области усилят охрану мостов и железнодорожных дорог
Смирнов: в Курской области усилят охрану мостов и железнодорожных дорог