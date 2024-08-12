https://ria.ru/20240812/okhrana-1965739993.html

В Курской области усилят охрану мостов и железнодорожных дорог

В Курской области усилят охрану мостов и железнодорожных дорог - РИА Новости, 12.08.2024

В Курской области усилят охрану мостов и железнодорожных дорог

В Курской области будет усилена охрана мостов и железных дорог, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:44

2024-08-12T15:44

2024-08-12T15:44

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

курская область

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В Курской области будет усилена охрана мостов и железных дорог, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Сейчас ждем для усиления охраны мостов, железнодорожных дорог людей из Минтранса России, наш ДНД (добровольно-народная дружина – ред.)", - доложил Смирнов президенту России Владимиру Путину на совещании.

https://ria.ru/20240812/sela-1965739462.html

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алексей смирнов (политик) , курская область, россия, владимир путин, безопасность