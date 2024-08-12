https://ria.ru/20240812/obvinenie-1965764747.html

В Подмосковье предъявили обвинение мужчине, поджегшему сожительницу

В Подмосковье предъявили обвинение мужчине, поджегшему сожительницу - РИА Новости, 12.08.2024

В Подмосковье предъявили обвинение мужчине, поджегшему сожительницу

Мужчине, который в Подмосковье поджег свою пассию, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T17:05

2024-08-12T17:05

2024-08-12T17:14

следственный комитет россии (ск рф)

лосино-петровский

московская область (подмосковье)

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Мужчине, который в Подмосковье поджег свою пассию, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России. "Предъявлено обвинение в покушении на убийство своей сожительницы, совершенном с особой жестокостью (часть 3 статьи 30 - пункт "д" части 2 статьи 105 УК РФ)... Завтра по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого будет избрана мера пресечения", - говорится в сообщении. По данным следствия, 7 августа в квартире в поселке Биокомбинат городского округа Лосино-Петровский подозреваемый в ходе ссоры избил сожительницу, затем вылил на нее средство для розжига и поджег. Женщина с множественными ожогами была доставлена в медучреждение в тяжелом состоянии. Подмосковный главк МВД сообщал, что подозреваемый - житель Оренбургской области 1988 года рождения, пострадавшая - 1977 года рождения.

https://ria.ru/20240726/tatarstan-1962174378.html

https://ria.ru/20240722/kriminal-1961147463.html

лосино-петровский

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

следственный комитет россии (ск рф), лосино-петровский, московская область (подмосковье), происшествия, россия