https://ria.ru/20240812/obvinenie-1965764747.html
В Подмосковье предъявили обвинение мужчине, поджегшему сожительницу
В Подмосковье предъявили обвинение мужчине, поджегшему сожительницу - РИА Новости, 12.08.2024
В Подмосковье предъявили обвинение мужчине, поджегшему сожительницу
Мужчине, который в Подмосковье поджег свою пассию, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T17:05
2024-08-12T17:05
2024-08-12T17:14
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Мужчине, который в Подмосковье поджег свою пассию, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России. "Предъявлено обвинение в покушении на убийство своей сожительницы, совершенном с особой жестокостью (часть 3 статьи 30 - пункт "д" части 2 статьи 105 УК РФ)... Завтра по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого будет избрана мера пресечения", - говорится в сообщении. По данным следствия, 7 августа в квартире в поселке Биокомбинат городского округа Лосино-Петровский подозреваемый в ходе ссоры избил сожительницу, затем вылил на нее средство для розжига и поджег. Женщина с множественными ожогами была доставлена в медучреждение в тяжелом состоянии. Подмосковный главк МВД сообщал, что подозреваемый - житель Оренбургской области 1988 года рождения, пострадавшая - 1977 года рождения.
https://ria.ru/20240726/tatarstan-1962174378.html
https://ria.ru/20240722/kriminal-1961147463.html
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следственный комитет россии (ск рф), лосино-петровский, московская область (подмосковье), происшествия, россия
Следственный комитет России (СК РФ), Лосино-Петровский, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Россия
В Подмосковье предъявили обвинение мужчине, поджегшему сожительницу
В Подмосковье предъявили обвинение мужчине, избившему и поджегшему свою пассию