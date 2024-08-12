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В Белгородской области за сутки зафиксировали 40 обстрелов
В Белгородской области за сутки зафиксировали 40 обстрелов - РИА Новости, 12.08.2024
В Белгородской области за сутки зафиксировали 40 обстрелов
За сутки в Белгородской области зафиксировано 40 обстрелов и 42 атаки беспилотников, пострадали семь человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T06:47
2024-08-12T06:47
2024-08-12T06:47
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белгородская область
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. За сутки в Белгородской области зафиксировано 40 обстрелов и 42 атаки беспилотников, пострадали семь человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "За прошедшие сутки область 40 раз обстреливалась, 42 атаки беспилотных летательных аппаратов, ранено семь мирных жителей, четыре госпитализированы, вся необходимая медицинская помощь им оказывается", - написал он.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
В Белгородской области за сутки зафиксировали 40 обстрелов
Гладков: за сутки Белгородскую область обстреляли 40 раз, ранены семь человек