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В Белгородской области за сутки зафиксировали 40 обстрелов

В Белгородской области за сутки зафиксировали 40 обстрелов - РИА Новости, 12.08.2024

В Белгородской области за сутки зафиксировали 40 обстрелов

За сутки в Белгородской области зафиксировано 40 обстрелов и 42 атаки беспилотников, пострадали семь человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T06:47

2024-08-12T06:47

2024-08-12T06:47

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. За сутки в Белгородской области зафиксировано 40 обстрелов и 42 атаки беспилотников, пострадали семь человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "За прошедшие сутки область 40 раз обстреливалась, 42 атаки беспилотных летательных аппаратов, ранено семь мирных жителей, четыре госпитализированы, вся необходимая медицинская помощь им оказывается", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия