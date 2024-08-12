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В Белгородской области за сутки зафиксировали 40 обстрелов - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:47 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/obstrely-1965593292.html
В Белгородской области за сутки зафиксировали 40 обстрелов
В Белгородской области за сутки зафиксировали 40 обстрелов - РИА Новости, 12.08.2024
В Белгородской области за сутки зафиксировали 40 обстрелов
За сутки в Белгородской области зафиксировано 40 обстрелов и 42 атаки беспилотников, пострадали семь человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T06:47
2024-08-12T06:47
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. За сутки в Белгородской области зафиксировано 40 обстрелов и 42 атаки беспилотников, пострадали семь человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "За прошедшие сутки область 40 раз обстреливалась, 42 атаки беспилотных летательных аппаратов, ранено семь мирных жителей, четыре госпитализированы, вся необходимая медицинская помощь им оказывается", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
В Белгородской области за сутки зафиксировали 40 обстрелов

Гладков: за сутки Белгородскую область обстреляли 40 раз, ранены семь человек

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. За сутки в Белгородской области зафиксировано 40 обстрелов и 42 атаки беспилотников, пострадали семь человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"За прошедшие сутки область 40 раз обстреливалась, 42 атаки беспилотных летательных аппаратов, ранено семь мирных жителей, четыре госпитализированы, вся необходимая медицинская помощь им оказывается", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковРоссия
 
 
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