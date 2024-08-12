Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 12 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили в ночь с воскресенья на понедельник 12 снарядов калибра 155 миллиметров, включая два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По данным представительства, с 18.40 по 23.25 11 августа ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, и Центрально-Городскому району Горловки.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.40 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный), ...00.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров" - говорится в сообщении представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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