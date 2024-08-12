Украинские войска ударили по Донецку кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Донецку
© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия артобстрела со стороны ВСУ в Никитовском районе Горловки. 12 августа 2024
Последствия артобстрела со стороны ВСУ в Никитовском районе Горловки. 12 августа 2024
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска сбросили один боеприпас с беспилотника и выпустили два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)… 08.20 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, с 00.25 до 6.20 были обстреляны Никитовский и Центрально-Городской районы Горловки, выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров,
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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