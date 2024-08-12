https://ria.ru/20240812/obstanovka-1965803481.html
В Курской области рассказали об обстановке в Обоянском районе
В Курской области рассказали об обстановке в Обоянском районе - РИА Новости, 12.08.2024
В Курской области рассказали об обстановке в Обоянском районе
Обстановка в Обоянском районе Курской области остается спокойной, сообщил глава района Игорь Грущенко. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:21
2024-08-12T20:21
2024-08-12T22:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
курская область
россия
валерий герасимов
беловский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Обстановка в Обоянском районе Курской области остается спокойной, сообщил глава района Игорь Грущенко. "Друзья, в Обоянском районе обстановка спокойная. Всем хорошего вечера!", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник Глущенко сообщал, что обстановка на территории его района спокойная и контролируемая, а расположенные там автобусы используются для эвакуации жителей соседнего Беловского района. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило в 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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вооруженные силы украины, владимир путин, курская область, россия, валерий герасимов, беловский район
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Беловский район
В Курской области рассказали об обстановке в Обоянском районе
Грущенко: обстановка в Обоянском районе Курской области остается спокойной