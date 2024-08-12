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В Курской области рассказали об обстановке в Обоянском районе - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 12.08.2024 (обновлено: 22:06 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/obstanovka-1965803481.html
В Курской области рассказали об обстановке в Обоянском районе
В Курской области рассказали об обстановке в Обоянском районе - РИА Новости, 12.08.2024
В Курской области рассказали об обстановке в Обоянском районе
Обстановка в Обоянском районе Курской области остается спокойной, сообщил глава района Игорь Грущенко. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:21
2024-08-12T22:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
курская область
россия
валерий герасимов
беловский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Обстановка в Обоянском районе Курской области остается спокойной, сообщил глава района Игорь Грущенко. "Друзья, в Обоянском районе обстановка спокойная. Всем хорошего вечера!", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник Глущенко сообщал, что обстановка на территории его района спокойная и контролируемая, а расположенные там автобусы используются для эвакуации жителей соседнего Беловского района. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило в 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
курская область
россия
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вооруженные силы украины, владимир путин, курская область, россия, валерий герасимов, беловский район
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Беловский район
В Курской области рассказали об обстановке в Обоянском районе

Грущенко: обстановка в Обоянском районе Курской области остается спокойной

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Курск
Курск - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Курск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Обстановка в Обоянском районе Курской области остается спокойной, сообщил глава района Игорь Грущенко.
"Друзья, в Обоянском районе обстановка спокойная. Всем хорошего вечера!", - написал он в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ранее в понедельник Глущенко сообщал, что обстановка на территории его района спокойная и контролируемая, а расположенные там автобусы используются для эвакуации жителей соседнего Беловского района.
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Как сообщило в 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинКурская областьРоссияВалерий ГерасимовБеловский район
 
 
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