https://ria.ru/20240812/oborona-1965572543.html

Минобороны 13 августа заключит контракты с предприятиями ОПК

Минобороны 13 августа заключит контракты с предприятиями ОПК - РИА Новости, 12.08.2024

Минобороны 13 августа заключит контракты с предприятиями ОПК

Церемония заключения госконтрактов Минобороны России с предприятиями оборонно-промышленного комплекса в рамках форума "Армия-2024" состоится 13 августа, сообщил РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T00:07

2024-08-12T00:07

2024-08-12T00:07

безопасность

россия

рособоронэкспорт

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Церемония заключения госконтрактов Минобороны России с предприятиями оборонно-промышленного комплекса в рамках форума "Армия-2024" состоится 13 августа, сообщил начальник главного управления инновационного развития МО РФ генерал-лейтенант Александр Осадчук. "Тринадцатого августа в рамках форума будет проведена церемония заключения министерством обороны Российской Федерации государственных контрактов с предприятиями ОПК России, а также подписание АО "Рособоронэкспорт" международных договоров с субъектами военно-технического сотрудничества", - сказал Осадчук. Он добавил, что также запланировано проведение двусторонних встреч с главами делегаций иностранных государств по вопросам развития военно-технического сотрудничества по линии Минобороны России, ФСВТС России и "Рособоронэкспорта". Форум "Армия", ежегодно проводящийся с 2015 года, пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

https://ria.ru/20240808/podlodka-1964799691.html

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безопасность, россия, рособоронэкспорт, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)