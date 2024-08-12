https://ria.ru/20240812/oborona-1965572543.html
Минобороны 13 августа заключит контракты с предприятиями ОПК
Минобороны 13 августа заключит контракты с предприятиями ОПК - РИА Новости, 12.08.2024
Минобороны 13 августа заключит контракты с предприятиями ОПК
Церемония заключения госконтрактов Минобороны России с предприятиями оборонно-промышленного комплекса в рамках форума "Армия-2024" состоится 13 августа, сообщил РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T00:07
2024-08-12T00:07
2024-08-12T00:07
безопасность
россия
рособоронэкспорт
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Церемония заключения госконтрактов Минобороны России с предприятиями оборонно-промышленного комплекса в рамках форума "Армия-2024" состоится 13 августа, сообщил начальник главного управления инновационного развития МО РФ генерал-лейтенант Александр Осадчук. "Тринадцатого августа в рамках форума будет проведена церемония заключения министерством обороны Российской Федерации государственных контрактов с предприятиями ОПК России, а также подписание АО "Рособоронэкспорт" международных договоров с субъектами военно-технического сотрудничества", - сказал Осадчук. Он добавил, что также запланировано проведение двусторонних встреч с главами делегаций иностранных государств по вопросам развития военно-технического сотрудничества по линии Минобороны России, ФСВТС России и "Рособоронэкспорта". Форум "Армия", ежегодно проводящийся с 2015 года, пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
https://ria.ru/20240808/podlodka-1964799691.html
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безопасность, россия, рособоронэкспорт, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
Безопасность, Россия, Рособоронэкспорт, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
Минобороны 13 августа заключит контракты с предприятиями ОПК
Осадчук: Минобороны на "Армии-2024" заключит госконтракты с ОПК 13 августа