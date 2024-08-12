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В Белгородской области за 2,5 года пострадали более 30 тысяч домов от ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/oblast-1965730035.html
В Белгородской области за 2,5 года пострадали более 30 тысяч домов от ВСУ
В Белгородской области за 2,5 года пострадали более 30 тысяч домов от ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
В Белгородской области за 2,5 года пострадали более 30 тысяч домов от ВСУ
Свыше 30 тысяч домов и квартир в Белгородской области пострадали в результате обстрелов ВСУ за 2,5 года, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:18
2024-08-12T15:18
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Свыше 30 тысяч домов и квартир в Белгородской области пострадали в результате обстрелов ВСУ за 2,5 года, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Вячеслав Гладков. В понедельник глава государства провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с участием глав приграничных с Украиной регионов России. "Резко растет в 2024 году количество разрушений, повреждений. Жилья в целом у нас за два с половиной года пострадало более 30 тысяч домов и квартир. Сейчас мы восстановили 25 тысяч, но, к сожалению, обстановка вдоль границы не позволяет нам активно это делать", - сказал Гладков.
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россия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области за 2,5 года пострадали более 30 тысяч домов от ВСУ

Гладков: ВСУ обстреляли в Белгородской области более 30 тысяч домов и квартир

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Свыше 30 тысяч домов и квартир в Белгородской области пострадали в результате обстрелов ВСУ за 2,5 года, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Вячеслав Гладков.
В понедельник глава государства провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с участием глав приграничных с Украиной регионов России.
«
"Резко растет в 2024 году количество разрушений, повреждений. Жилья в целом у нас за два с половиной года пострадало более 30 тысяч домов и квартир. Сейчас мы восстановили 25 тысяч, но, к сожалению, обстановка вдоль границы не позволяет нам активно это делать", - сказал Гладков.
Пункт распределения в поселке Ракитное для эвакуированных жителей - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В Белгородской области развернули пункт распределения вывезенных жителей
Вчера, 13:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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