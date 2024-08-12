https://ria.ru/20240812/oblast-1965730035.html

В Белгородской области за 2,5 года пострадали более 30 тысяч домов от ВСУ

В Белгородской области за 2,5 года пострадали более 30 тысяч домов от ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024

В Белгородской области за 2,5 года пострадали более 30 тысяч домов от ВСУ

Свыше 30 тысяч домов и квартир в Белгородской области пострадали в результате обстрелов ВСУ за 2,5 года, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:18

2024-08-12T15:18

2024-08-12T15:18

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Свыше 30 тысяч домов и квартир в Белгородской области пострадали в результате обстрелов ВСУ за 2,5 года, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Вячеслав Гладков. В понедельник глава государства провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с участием глав приграничных с Украиной регионов России. "Резко растет в 2024 году количество разрушений, повреждений. Жилья в целом у нас за два с половиной года пострадало более 30 тысяч домов и квартир. Сейчас мы восстановили 25 тысяч, но, к сожалению, обстановка вдоль границы не позволяет нам активно это делать", - сказал Гладков.

https://ria.ru/20240812/punkt-1965684533.html

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россия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины