https://ria.ru/20240812/napadenie-1965702639.html
Пленный ВСУ рассказал о подготовке к нападению на Курскую область
Пленный ВСУ рассказал о подготовке к нападению на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
Пленный ВСУ рассказал о подготовке к нападению на Курскую область
Военнопленный ВСУ признался, что его подразделение готовили к нападению на Курскую область с 28 июля, кадры с этим признанием публикует ФСБ России. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:48
2024-08-12T13:48
2024-08-12T14:09
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Военнопленный ВСУ признался, что его подразделение готовили к нападению на Курскую область с 28 июля, кадры с этим признанием публикует ФСБ России."Двадцать восьмого июля нас перебазировали в лес возле села Песчаное. Мы там пробыли неделю. Спустя где-то четыре дня из этой недели командир, позывной "Стриж", собрал нас для ознакомления с информацией", - сказал пленный, назвавшийся Русланом Полторацким, 1997 года рождения."Информацию доложил такую - мы сейчас ждем, пока основные силы подготовятся к нападению на Россию. И ждем по плану - сначала одна бригада заходит с одной стороны, свою задачу выполняет, потом другие бригады заходят, свои задачи выполняют", - добавил он.Военнослужащий 80-й бригады ВСУ задержан в Беловском районе Курской области, сообщила ФСБ. На допросе пленный сообщил, что им было приказано в случае сопротивления со стороны местного населения расстреливать всех на месте. Также задержанный рассказал, что украинские военные занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинский десантник, схваченный в Курской области, о плане дойти до Белгорода
Схваченный в Курской области украинский десантник рассказал, что план был дойти сначала до Курска, а затем - до Белгорода.
Основная цель - "захватить побольше территорий", чтобы потом обменять их в ходе мирных переговоров.
2024-08-12T13:48
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире, Украина, Россия
Пленный ВСУ рассказал о подготовке к нападению на Курскую область
Пленный ВСУ: подразделение готовили к нападению на Курскую область с 28 июля
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Военнопленный ВСУ признался, что его подразделение готовили к нападению на Курскую область с 28 июля, кадры с этим признанием публикует ФСБ России.
"Двадцать восьмого июля нас перебазировали в лес возле села Песчаное. Мы там пробыли неделю. Спустя где-то четыре дня из этой недели командир, позывной "Стриж", собрал нас для ознакомления с информацией", - сказал пленный, назвавшийся Русланом Полторацким, 1997 года рождения.
"Информацию доложил такую - мы сейчас ждем, пока основные силы подготовятся к нападению на Россию. И ждем по плану - сначала одна бригада заходит с одной стороны, свою задачу выполняет, потом другие бригады заходят, свои задачи выполняют", - добавил он.
Военнослужащий 80-й бригады ВСУ задержан в Беловском районе Курской области, сообщила ФСБ. На допросе пленный сообщил, что им было приказано в случае сопротивления со стороны местного населения расстреливать всех на месте. Также задержанный рассказал, что украинские военные занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести.