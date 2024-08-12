Порядка 300 экскурсий проведет комплекс горхозяйства на форуме в Москве
© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramПорядка 300 экскурсий проведет комплекс городского хозяйства на форуме в Москве
Порядка 300 экскурсий проведет комплекс городского хозяйства на форуме в Москве
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Порядка 300 экскурсий проведут специалисты столичного комплекса городского хозяйства в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Продолжается масштабное мероприятие – форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". В рамках его проведения мы открываем для москвичей и гостей столицы двери предприятий и организаций Комплекса городского хозяйства, КГХ. Гости фестиваля получат уникальную возможность посетить такие объекты как центр управления КГХ, завод по производству асфальтобетона, музей развития электрических сетей московского региона, отряды пожарно-спасательного центра Москвы. Участники экскурсий смогут посмотреть работу станции водоподготовки, коммунальных судов и очистных сооружений поверхностного стока. Всего запланировано 29 видов экскурсий, в общей сложности проведем порядка 300 мероприятий", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
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В ведомстве напомнили, что в Лужниках в период с 1 августа до 8 сентября проходит выставка спецтехники городских служб. На экспозиции представлена современная автомобильная, дорожно-строительная, коммунальная и спасательная техника, в общей сложности – около 100 единиц. Среди них – крупногабаритные и небольшие машины для уборки улиц, техника для нанесения дорожной разметки и укладки асфальта, снегоболотоход, пожарные и аварийно-спасательные автомобили и мотоциклы.