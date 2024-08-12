https://ria.ru/20240812/moskva-1965636073.html

Порядка 300 экскурсий проведет комплекс горхозяйства на форуме в Москве

Порядка 300 экскурсий проведет комплекс горхозяйства на форуме в Москве - РИА Новости, 12.08.2024

Порядка 300 экскурсий проведет комплекс горхозяйства на форуме в Москве

Порядка 300 экскурсий проведут специалисты столичного комплекса городского хозяйства в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщается в... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T10:41

2024-08-12T10:41

2024-08-12T10:41

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Порядка 300 экскурсий проведут специалисты столичного комплекса городского хозяйства в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщается в Telegram-канале ведомства. "Продолжается масштабное мероприятие – форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". В рамках его проведения мы открываем для москвичей и гостей столицы двери предприятий и организаций Комплекса городского хозяйства, КГХ. Гости фестиваля получат уникальную возможность посетить такие объекты как центр управления КГХ, завод по производству асфальтобетона, музей развития электрических сетей московского региона, отряды пожарно-спасательного центра Москвы. Участники экскурсий смогут посмотреть работу станции водоподготовки, коммунальных судов и очистных сооружений поверхностного стока. Всего запланировано 29 видов экскурсий, в общей сложности проведем порядка 300 мероприятий", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. В ведомстве напомнили, что в Лужниках в период с 1 августа до 8 сентября проходит выставка спецтехники городских служб. На экспозиции представлена современная автомобильная, дорожно-строительная, коммунальная и спасательная техника, в общей сложности – около 100 единиц. Среди них – крупногабаритные и небольшие машины для уборки улиц, техника для нанесения дорожной разметки и укладки асфальта, снегоболотоход, пожарные и аварийно-спасательные автомобили и мотоциклы.

https://ria.ru/20240808/biryukov-1964888069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы