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Порядка 300 экскурсий проведет комплекс горхозяйства на форуме в Москве - РИА Новости, 12.08.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:41 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/moskva-1965636073.html
Порядка 300 экскурсий проведет комплекс горхозяйства на форуме в Москве
Порядка 300 экскурсий проведет комплекс горхозяйства на форуме в Москве - РИА Новости, 12.08.2024
Порядка 300 экскурсий проведет комплекс горхозяйства на форуме в Москве
Порядка 300 экскурсий проведут специалисты столичного комплекса городского хозяйства в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщается в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T10:41
2024-08-12T10:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Порядка 300 экскурсий проведут специалисты столичного комплекса городского хозяйства в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщается в Telegram-канале ведомства. "Продолжается масштабное мероприятие – форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". В рамках его проведения мы открываем для москвичей и гостей столицы двери предприятий и организаций Комплекса городского хозяйства, КГХ. Гости фестиваля получат уникальную возможность посетить такие объекты как центр управления КГХ, завод по производству асфальтобетона, музей развития электрических сетей московского региона, отряды пожарно-спасательного центра Москвы. Участники экскурсий смогут посмотреть работу станции водоподготовки, коммунальных судов и очистных сооружений поверхностного стока. Всего запланировано 29 видов экскурсий, в общей сложности проведем порядка 300 мероприятий", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. В ведомстве напомнили, что в Лужниках в период с 1 августа до 8 сентября проходит выставка спецтехники городских служб. На экспозиции представлена современная автомобильная, дорожно-строительная, коммунальная и спасательная техника, в общей сложности – около 100 единиц. Среди них – крупногабаритные и небольшие машины для уборки улиц, техника для нанесения дорожной разметки и укладки асфальта, снегоболотоход, пожарные и аварийно-спасательные автомобили и мотоциклы.
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60
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Порядка 300 экскурсий проведет комплекс горхозяйства на форуме в Москве

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramПорядка 300 экскурсий проведет комплекс городского хозяйства на форуме в Москве
Порядка 300 экскурсий проведет комплекс городского хозяйства на форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Порядка 300 экскурсий проведет комплекс городского хозяйства на форуме в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Порядка 300 экскурсий проведут специалисты столичного комплекса городского хозяйства в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Продолжается масштабное мероприятие – форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". В рамках его проведения мы открываем для москвичей и гостей столицы двери предприятий и организаций Комплекса городского хозяйства, КГХ. Гости фестиваля получат уникальную возможность посетить такие объекты как центр управления КГХ, завод по производству асфальтобетона, музей развития электрических сетей московского региона, отряды пожарно-спасательного центра Москвы. Участники экскурсий смогут посмотреть работу станции водоподготовки, коммунальных судов и очистных сооружений поверхностного стока. Всего запланировано 29 видов экскурсий, в общей сложности проведем порядка 300 мероприятий", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Обновленная пешеходная навигация в парке Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Бирюков: в Москве обновили пешеходную навигацию в парке Победы
8 августа, 12:12
В ведомстве напомнили, что в Лужниках в период с 1 августа до 8 сентября проходит выставка спецтехники городских служб. На экспозиции представлена современная автомобильная, дорожно-строительная, коммунальная и спасательная техника, в общей сложности – около 100 единиц. Среди них – крупногабаритные и небольшие машины для уборки улиц, техника для нанесения дорожной разметки и укладки асфальта, снегоболотоход, пожарные и аварийно-спасательные автомобили и мотоциклы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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