Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
"Известия": мошенники используют новую схему с "Госуслугами" и "Госключом"
© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Мошенники начали использовать новую схему с использованием портала "Госуслуги" и приложения для электронной подписи "Госключ", заявила "Известиям" координатор платформы "Народного фронта" "Мошеловка" Евгения Лазарева.
"Сначала аферисты получают доступ к личному кабинету жертвы на "Госуслугах". Затем загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в специальный раздел "Госуслуг" для подписания документов в "Госключе", — говорится в публикации.
"Сначала аферисты получают доступ к личному кабинету жертвы на "Госуслугах". Затем загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в специальный раздел "Госуслуг" для подписания документов в "Госключе", — говорится в публикации.
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Она добавила, что потом приходит уведомление о том, что нужно подписать документ. Далее звонит якобы сотрудник органов, он под угрозой потери денег убеждает подписать доверенность. Следом звонок делает уже "настоящий" сотрудник, объявляя, что жертва попала на мошенников, и советует ей быстро перевести деньги на безопасный счет.
Ранее аналитик по информационной безопасности NGR Softlab Андрей Шабалин рассказал агентству "Прайм", что телефонные мошенники предлагают скачать специальное приложение банка, через которое получают доступ к личным данным граждан.
В свою очередь, эксперт проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская предупреждала, что мошенники приглашают граждан принять участие в фейковых опросах и пытаются выведать персональные и платежные данные граждан.
Ранее аналитик по информационной безопасности NGR Softlab Андрей Шабалин рассказал агентству "Прайм", что телефонные мошенники предлагают скачать специальное приложение банка, через которое получают доступ к личным данным граждан.
В свою очередь, эксперт проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская предупреждала, что мошенники приглашают граждан принять участие в фейковых опросах и пытаются выведать персональные и платежные данные граждан.
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