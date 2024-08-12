https://ria.ru/20240812/moshennichestvo-1965581403.html

Эксперт рассказала о способе мошенничества с использованием ИИ

Эксперт рассказала о способе мошенничества с использованием ИИ - РИА Новости, 12.08.2024

Эксперт рассказала о способе мошенничества с использованием ИИ

Мошенники продолжают использовать схему для обмана россиян с использованием фейкового "звонка от руководителя", для подобных случаев при помощи ИИ воссоздавался РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T02:21

2024-08-12T02:21

2024-08-12T02:21

технологии

москва

украина

алла храпунова

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

общество

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Мошенники продолжают использовать схему для обмана россиян с использованием фейкового "звонка от руководителя", для подобных случаев при помощи ИИ воссоздавался голос мэра Москвы, сообщила РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. "Продолжает работать традиционная схема обмана "звонок руководителя". Уже больше года мошенники пишут или звонят жертвам через Telegram, подписывая аккаунт именем руководителя жертвы (обычно высокого уровня). В таких сообщениях традиционно сообщается о какой-то проверке со стороны правоохранительных органов. Зачастую злоумышленники отправляют с фальшивых аккаунтов начальства фото фальшивых писем от них с сохранением на письмах характерной учреждению геральдики", - сообщила Храпунова. Далее, по ее словам, поддельный руководитель сообщает жертве, что в ходе проверки установлена либо утечка данных, либо факты перевода средств на Украину и тому подобное, в связи с чем жертве надо пообщаться с представителем тех самых правоохранительных органов (следственного комитета, Росфинмониторинга). "В сообщениях предупреждается, что жертва не должна никаким образом показывать внешне, что ей поступила такая информация, нельзя подходить к этому руководителю лично, так как проверка проводилась тайно. Встречались случаи, когда жертвы не знали голоса высокопоставленного начальника. Но с начала этого года стали поступать сигналы от наших пользователей о подделке голоса начальства с помощью ИИ. Конечно, это позволяет притупить бдительность граждан – известны случаи звонков даже от имени мэра Москвы с воссозданием его голоса", - рассказала Храпунова. Эксперт призвала помнить о том, что такие легенды сейчас эксплуатируются повсеместно. "Тайные проверки со стороны правоохранительных органов всегда должны касаться служб безопасности компаний, а не действий отдельных сотрудников, всю информацию нестандартного характера сегодня надо проверять – в рассматриваемом случае, у первоисточника, у руководителя. Если же нет возможности напрямую попасть к нему, очевидно, что он никогда ни при каких условиях не будет звонить или писать напрямую", - отметила Храпунова. Кроме того, она советует поделиться информацией с непосредственным руководителем, службой безопасности, сослуживцами. "Главное, не держать и не прятать ее в себе, поскольку последствия этой до сих пор работающей схемы весьма печальны – мошенники окружают жертву рассказами о компрометации счетов, необходимости перевода всех денег на безопасные счета, взятия кредитов, иногда и переписи недвижимости на других лиц. Потери от этих легенд на сегодняшний день наиболее значительны по сравнению с остальными примерами", - рассказала Храпунова.

https://ria.ru/20240702/moshennichestvo-1956769467.html

https://ria.ru/20240629/moshenniki-1956262850.html

https://ria.ru/20240809/ekspert-1965082978.html

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технологии, москва, украина, алла храпунова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество, россия