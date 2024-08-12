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Мордовия развивает сотрудничество на форуме "Армия-2024" - РИА Новости, 12.08.2024
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
20:16 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/mordoviya-1965803142.html
Мордовия развивает сотрудничество на форуме "Армия-2024"
Мордовия развивает сотрудничество на форуме "Армия-2024" - РИА Новости, 12.08.2024
Мордовия развивает сотрудничество на форуме "Армия-2024"
Мордовия развивает сотрудничество на международном военно-техническом форуме "Армия-2024", сообщил глава республики Артем Здунов. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:16
2024-08-12T20:16
республика мордовия
россия
московская область (подмосковье)
артем здунов
объединенная судостроительная корпорация
патриот
российская электроника
форум "армия — 2024"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Мордовия развивает сотрудничество на международном военно-техническом форуме "Армия-2024", сообщил глава республики Артем Здунов. Глава Мордовии возглавил делегацию республики на форуме "Армия-2024", который проходит с 12 по 14 августа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" (Московская область). Ключевая тема работы делегации Мордовии на форуме - развитие межрегиональной кооперации, сотрудничество с крупными корпорациями и предприятиями военно-промышленного комплекса. "На Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" с "КАМАЗом" обсудили возможность производства наших передвижных ремонтных мастерских "Верстакофф" на базе их шасси. Дальше дело - за конструкторскими цехами компаний", - написал Здунов в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что власти региона договорились сотрудничать с Центром технологий судостроения и судоремонта в вопросах кооперации. Планируется проведение совместного Дня поставщика в республике. "Объединенная судостроительная корпорация заинтересована в продукции ряда мордовских предприятий. К оснащению и отделке кораблей есть спецтребования, наши производители готовы адаптироваться. Есть договорённости о совместной работе с Корпорацией морского приборостроения, в том числе в сфере цифровых и информационных технологий. В ближайшее время проработаем возможность организации Дня поставщика", - заявил Здунов. По его словам, также власти региона договорились нарастить кооперационные связи с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" и Росэлектроникой.
https://ria.ru/20240808/mordovija-1964896653.html
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россия, московская область (подмосковье), артем здунов, объединенная судостроительная корпорация, патриот, российская электроника, форум "армия — 2024", республика мордовия
Республика Мордовия, Россия, Московская область (Подмосковье), Артем Здунов, Объединенная судостроительная корпорация, Патриот, Российская электроника, Форум "Армия — 2024", Республика Мордовия
Мордовия развивает сотрудничество на форуме "Армия-2024"

Мордовия развивает сотрудничество на форуме "Армия-2024"

© РИА Новости / Юлия Честнова | Перейти в медиабанкСаранск
Саранск - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Юлия Честнова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Мордовия развивает сотрудничество на международном военно-техническом форуме "Армия-2024", сообщил глава республики Артем Здунов.
Глава Мордовии возглавил делегацию республики на форуме "Армия-2024", который проходит с 12 по 14 августа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" (Московская область). Ключевая тема работы делегации Мордовии на форуме - развитие межрегиональной кооперации, сотрудничество с крупными корпорациями и предприятиями военно-промышленного комплекса.
Глава Мордовии Артем Здунов на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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8 августа, 12:39
"На Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" с "КАМАЗом" обсудили возможность производства наших передвижных ремонтных мастерских "Верстакофф" на базе их шасси. Дальше дело - за конструкторскими цехами компаний", - написал Здунов в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что власти региона договорились сотрудничать с Центром технологий судостроения и судоремонта в вопросах кооперации. Планируется проведение совместного Дня поставщика в республике.
"Объединенная судостроительная корпорация заинтересована в продукции ряда мордовских предприятий. К оснащению и отделке кораблей есть спецтребования, наши производители готовы адаптироваться. Есть договорённости о совместной работе с Корпорацией морского приборостроения, в том числе в сфере цифровых и информационных технологий. В ближайшее время проработаем возможность организации Дня поставщика", - заявил Здунов.
По его словам, также власти региона договорились нарастить кооперационные связи с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" и Росэлектроникой.
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Мордовия Артём Здунов во время встречи. 1 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Путин рассказал о росте промышленного производства в Мордовии
1 августа, 13:20
 
Республика МордовияРоссияМосковская область (Подмосковье)Артем ЗдуновОбъединенная судостроительная корпорацияПатриотРоссийская электроникаФорум "Армия — 2024"Республика Мордовия
 
 
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