https://ria.ru/20240812/mordoviya-1965803142.html

Мордовия развивает сотрудничество на форуме "Армия-2024"

Мордовия развивает сотрудничество на форуме "Армия-2024" - РИА Новости, 12.08.2024

Мордовия развивает сотрудничество на форуме "Армия-2024"

Мордовия развивает сотрудничество на международном военно-техническом форуме "Армия-2024", сообщил глава республики Артем Здунов. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T20:16

2024-08-12T20:16

2024-08-12T20:16

республика мордовия

россия

московская область (подмосковье)

артем здунов

объединенная судостроительная корпорация

патриот

российская электроника

форум "армия — 2024"

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Мордовия развивает сотрудничество на международном военно-техническом форуме "Армия-2024", сообщил глава республики Артем Здунов. Глава Мордовии возглавил делегацию республики на форуме "Армия-2024", который проходит с 12 по 14 августа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" (Московская область). Ключевая тема работы делегации Мордовии на форуме - развитие межрегиональной кооперации, сотрудничество с крупными корпорациями и предприятиями военно-промышленного комплекса. "На Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" с "КАМАЗом" обсудили возможность производства наших передвижных ремонтных мастерских "Верстакофф" на базе их шасси. Дальше дело - за конструкторскими цехами компаний", - написал Здунов в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что власти региона договорились сотрудничать с Центром технологий судостроения и судоремонта в вопросах кооперации. Планируется проведение совместного Дня поставщика в республике. "Объединенная судостроительная корпорация заинтересована в продукции ряда мордовских предприятий. К оснащению и отделке кораблей есть спецтребования, наши производители готовы адаптироваться. Есть договорённости о совместной работе с Корпорацией морского приборостроения, в том числе в сфере цифровых и информационных технологий. В ближайшее время проработаем возможность организации Дня поставщика", - заявил Здунов. По его словам, также власти региона договорились нарастить кооперационные связи с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" и Росэлектроникой.

https://ria.ru/20240808/mordovija-1964896653.html

https://ria.ru/20240801/putin-1963415588.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, московская область (подмосковье), артем здунов, объединенная судостроительная корпорация, патриот, российская электроника, форум "армия — 2024", республика мордовия