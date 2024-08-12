Мордовия развивает сотрудничество на форуме "Армия-2024"
Мордовия развивает сотрудничество на форуме "Армия-2024"
Саранск. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Мордовия развивает сотрудничество на международном военно-техническом форуме "Армия-2024", сообщил глава республики Артем Здунов.
Глава Мордовии возглавил делегацию республики на форуме "Армия-2024", который проходит с 12 по 14 августа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" (Московская область). Ключевая тема работы делегации Мордовии на форуме - развитие межрегиональной кооперации, сотрудничество с крупными корпорациями и предприятиями военно-промышленного комплекса.
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"На Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" с "КАМАЗом" обсудили возможность производства наших передвижных ремонтных мастерских "Верстакофф" на базе их шасси. Дальше дело - за конструкторскими цехами компаний", - написал Здунов в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что власти региона договорились сотрудничать с Центром технологий судостроения и судоремонта в вопросах кооперации. Планируется проведение совместного Дня поставщика в республике.
"Объединенная судостроительная корпорация заинтересована в продукции ряда мордовских предприятий. К оснащению и отделке кораблей есть спецтребования, наши производители готовы адаптироваться. Есть договорённости о совместной работе с Корпорацией морского приборостроения, в том числе в сфере цифровых и информационных технологий. В ближайшее время проработаем возможность организации Дня поставщика", - заявил Здунов.
По его словам, также власти региона договорились нарастить кооперационные связи с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" и Росэлектроникой.
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