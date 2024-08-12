https://ria.ru/20240812/mordovija-1965628045.html

Прокуратура в Мордовии проверит информацию о "банкете" в колонии

Прокуратура в Мордовии проверит информацию о "банкете" в колонии - РИА Новости, 12.08.2024

Прокуратура в Мордовии проверит информацию о "банкете" в колонии

Прокуратура Республики Мордовия проведет проверку возможных нарушений режимных требований после информации в СМИ о "застолье" в местной колонии, сообщает... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T10:04

2024-08-12T10:04

2024-08-12T11:01

происшествия

россия

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Прокуратура Республики Мордовия проведет проверку возможных нарушений режимных требований после информации в СМИ о "застолье" в местной колонии, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.В понедельник газета "Известия" опубликовала снимок "банкета", который изданию предоставил источник, близкий к правоохранительной системе региона. По данным СМИ, "застолье" проходило в исправительной колонии №7 в Зубово-Полянском районе республики. Как писала газета, участниками "банкета" стали осужденные за тяжкие преступления, в частности, участники и активные члены этнических преступных группировок, в том числе распространявших в России наркотики. В УФСИН Мордовии изданию сообщили, что проведут проверку информации. "В СМИ опубликована информация о возможных нарушениях режимных требований осужденными, содержащимися в ИК-7 УФСИН России по Республике Мордовия. По данному факту организована проверка. В случае выявления нарушений уголовно-исполнительного законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры Мордовии.

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происшествия, россия, республика мордовия