Прокуратура в Мордовии проверит информацию о "банкете" в колонии
Прокуратура проверит информацию о "банкете" осужденных в колонии в Мордовии
© Известия IZ.RUКадр видео застолья в помещении отряда 2А ФКУ ИК-7, опубликованный газетой "Известия"
Кадр видео застолья в помещении отряда 2А ФКУ ИК-7, опубликованный газетой "Известия"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Прокуратура Республики Мордовия проведет проверку возможных нарушений режимных требований после информации в СМИ о "застолье" в местной колонии, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
В понедельник газета "Известия" опубликовала снимок "банкета", который изданию предоставил источник, близкий к правоохранительной системе региона. По данным СМИ, "застолье" проходило в исправительной колонии №7 в Зубово-Полянском районе республики. Как писала газета, участниками "банкета" стали осужденные за тяжкие преступления, в частности, участники и активные члены этнических преступных группировок, в том числе распространявших в России наркотики. В УФСИН Мордовии изданию сообщили, что проведут проверку информации.
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"В СМИ опубликована информация о возможных нарушениях режимных требований осужденными, содержащимися в ИК-7 УФСИН России по Республике Мордовия. По данному факту организована проверка. В случае выявления нарушений уголовно-исполнительного законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры Мордовии.
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