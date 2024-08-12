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Появились подробности ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД
Появились подробности ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД - РИА Новости, 12.08.2024
Появились подробности ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД
Пассажир мотоцикла погиб, водитель пострадал после ДТП с грузовиком на МКАД, сообщает Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T09:09
2024-08-12T09:09
2024-08-12T09:10
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пассажир мотоцикла погиб, водитель пострадал после ДТП с грузовиком на МКАД, сообщает Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале. "По предварительным данным, сегодня в районе 4 часов утра на 38 км внешней стороны МКАД водитель автомобиля "Газ" при перестроении совершил столкновение с мотоциклом "Ямаха", после чего мотоциклиста и его пассажира отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где на них совершает наезд автомобиль "Ниссан". Водитель автомобиля "Газ" после происшествия скрылся. От полученных травм 21-летняя девушка-пассажир мотоцикла скончалась на месте. Водитель мотоцикла с травмами различной степени тяжести госпитализирован", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе розыскных мероприятий менее чем за час сотрудниками Госавтоинспекции водитель автомобиля "Газ" был установлен и задержан, по внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Момент ДТП на 39-м км МКАД
Мотоцикл и грузовик столкнулись на 39-м км МКАД, информация о пострадавших уточняется, сообщает дептранс Москвы и публикует кадры с моментом ДТП.
2024-08-12T09:09
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РИА Новости
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происшествия, москва
Появились подробности ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД
ГАИ: пассажир мотоцикла погиб, водитель пострадал после ДТП с грузовиком на МКАД
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Пассажир мотоцикла погиб, водитель пострадал после ДТП с грузовиком на МКАД, сообщает Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале
.
"По предварительным данным, сегодня в районе 4 часов утра на 38 км внешней стороны МКАД водитель автомобиля "Газ" при перестроении совершил столкновение с мотоциклом "Ямаха", после чего мотоциклиста и его пассажира отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где на них совершает наезд автомобиль "Ниссан". Водитель автомобиля "Газ" после происшествия скрылся. От полученных травм 21-летняя девушка-пассажир мотоцикла скончалась на месте. Водитель мотоцикла с травмами различной степени тяжести госпитализирован", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе розыскных мероприятий менее чем за час сотрудниками Госавтоинспекции водитель автомобиля "Газ" был установлен и задержан, по внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался.