https://ria.ru/20240812/mkad-1965603466.html

Появились подробности ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД

Появились подробности ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД - РИА Новости, 12.08.2024

Появились подробности ДТП с мотоциклом и грузовиком на МКАД

Пассажир мотоцикла погиб, водитель пострадал после ДТП с грузовиком на МКАД, сообщает Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T09:09

2024-08-12T09:09

2024-08-12T09:10

происшествия

москва

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пассажир мотоцикла погиб, водитель пострадал после ДТП с грузовиком на МКАД, сообщает Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале. "По предварительным данным, сегодня в районе 4 часов утра на 38 км внешней стороны МКАД водитель автомобиля "Газ" при перестроении совершил столкновение с мотоциклом "Ямаха", после чего мотоциклиста и его пассажира отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где на них совершает наезд автомобиль "Ниссан". Водитель автомобиля "Газ" после происшествия скрылся. От полученных травм 21-летняя девушка-пассажир мотоцикла скончалась на месте. Водитель мотоцикла с травмами различной степени тяжести госпитализирован", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе розыскных мероприятий менее чем за час сотрудниками Госавтоинспекции водитель автомобиля "Газ" был установлен и задержан, по внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

москва

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Момент ДТП на 39-м км МКАД Мотоцикл и грузовик столкнулись на 39-м км МКАД, информация о пострадавших уточняется, сообщает дептранс Москвы и публикует кадры с моментом ДТП. 2024-08-12T09:09 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва