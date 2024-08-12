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ВС России установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке
ВС России установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке - РИА Новости, 12.08.2024
ВС России установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке
Российские войска установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке на донецком направлении, завершается зачистка от ВСУ Ивановки, Сергеевки,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T19:06
2024-08-12T19:06
2024-08-12T19:16
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красногоровка
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские войска установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке на донецком направлении, завершается зачистка от ВСУ Ивановки, Сергеевки, Макеевки, Кирова, Артемова и Желанного, сообщили в Минобороны РФ."В настоящее время установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке. Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное", - говорится в сообщении.По данным ведомства, за прошедшую неделю на донецком направлении взяты под контроль населенные пункты Тимофеевка и Веселое."Всего в июле 2024 года группировками российских войск "Центр" и "Южная" освобождены от противника 19 населенных пунктов Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, красногоровка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Россия, Красногоровка, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
ВС России установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке
Минобороны: в Красногоровке установлен контроль над городскими кварталами
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские войска установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке на донецком направлении, завершается зачистка от ВСУ Ивановки, Сергеевки, Макеевки, Кирова, Артемова и Желанного, сообщили в Минобороны РФ.
"В настоящее время установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке. Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, за прошедшую неделю на донецком направлении взяты под контроль населенные пункты Тимофеевка и Веселое.
"Всего в июле 2024 года группировками российских войск "Центр" и "Южная" освобождены от противника 19 населенных пунктов Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.