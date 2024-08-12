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ВС России установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 12.08.2024 (обновлено: 19:16 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/minoborony-1965793793.html
ВС России установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке
ВС России установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке - РИА Новости, 12.08.2024
ВС России установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке
Российские войска установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке на донецком направлении, завершается зачистка от ВСУ Ивановки, Сергеевки,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T19:06
2024-08-12T19:16
россия
красногоровка
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские войска установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке на донецком направлении, завершается зачистка от ВСУ Ивановки, Сергеевки, Макеевки, Кирова, Артемова и Желанного, сообщили в Минобороны РФ."В настоящее время установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке. Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное", - говорится в сообщении.По данным ведомства, за прошедшую неделю на донецком направлении взяты под контроль населенные пункты Тимофеевка и Веселое."Всего в июле 2024 года группировками российских войск "Центр" и "Южная" освобождены от противника 19 населенных пунктов Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красногоровка
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россия, красногоровка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Россия, Красногоровка, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
ВС России установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке

Минобороны: в Красногоровке установлен контроль над городскими кварталами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские войска установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке на донецком направлении, завершается зачистка от ВСУ Ивановки, Сергеевки, Макеевки, Кирова, Артемова и Желанного, сообщили в Минобороны РФ.
"В настоящее время установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке. Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, за прошедшую неделю на донецком направлении взяты под контроль населенные пункты Тимофеевка и Веселое.
"Всего в июле 2024 года группировками российских войск "Центр" и "Южная" освобождены от противника 19 населенных пунктов Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасногоровкаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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