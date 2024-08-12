https://ria.ru/20240812/minoborony-1965793258.html
Российские военные нарастили темпы наступления на Донецком направлении
Российские военные нарастили темпы наступления на Донецком направлении - РИА Новости, 12.08.2024
Российские военные нарастили темпы наступления на Донецком направлении
Российские военнослужащие нарастили темпы наступления на донецком направлении, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T19:04
2024-08-12T19:04
2024-08-12T19:08
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие нарастили темпы наступления на донецком направлении, заявили в Минобороны РФ."Вооруженные Силы России нарастили темпы наступления на донецком направлении", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Российские военные нарастили темпы наступления на Донецком направлении
Минобороны: ВС России нарастили темпы наступления на Донецком направлении