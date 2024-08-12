Рейтинг@Mail.ru
Минобороны перебросило дополнительные силы в Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 12.08.2024 (обновлено: 18:45 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/minoborony-1965767159.html
Минобороны перебросило дополнительные силы в Курскую область
Минобороны перебросило дополнительные силы в Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
Минобороны перебросило дополнительные силы в Курскую область
Служба военных сообщений организовала доставку дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск, отражающих попытки вторжения ВСУ на российскую... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T17:18
2024-08-12T18:45
курская область
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
суджанский район
донецкая народная республика
валерий герасимов
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965769297_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_659ba6cb58ffd5a7eb2c6d0d40b97998.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Служба военных сообщений организовала доставку дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск, отражающих попытки вторжения ВСУ на российскую территорию, сообщили в Министерстве обороны.Как отметили в ведомстве, идет подвоз личного состава, боевой техники, боеприпасов и других грузов, необходимых для работы и обеспечения армии.Уточняется, что тяжелую гусеничную технику грузят на автомобильные тралы для ее быстрой доставки в районы блокирования формирований ВСУ и обеспечения сохранности дорожного покрытия."В круглосуточном режиме организована подача в автоцистернах (топливозаправщиках) горюче-смазочных материалов в районы заправки техники, на полевые заправочные пункты", — указали в Минобороны.Кроме того, специалисты материально-технического обеспечения группировки "Север" организовали тыловое обеспечение личного состава подразделений. На местах сосредоточения войск развернули пункты питания и полевые автомобильные кухни ПАК-200М, добавили в ведомстве.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск для полного освобождения территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240812/volonter-1965555707.html
https://ria.ru/20240812/prikaz-1965698633.html
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
курская область
россия
суджанский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Боевая техника для тылового обеспечения войск в Курской области
В Курскую область организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов, сообщило Минобороны.
2024-08-12T17:18
true
PT1M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965769297_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4e34a1cadcda780bb2e13cae36e9be8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, вооруженные силы украины, суджанский район, донецкая народная республика, валерий герасимов, следственный комитет россии (ск рф), безопасность, владимир путин
Курская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Суджанский район, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность, Владимир Путин
Минобороны перебросило дополнительные силы в Курскую область

МО организовало тыловое обеспечение войск, отражающих попытки вторжения ВСУ в РФ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Служба военных сообщений организовала доставку дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск, отражающих попытки вторжения ВСУ на российскую территорию, сообщили в Министерстве обороны.
Как отметили в ведомстве, идет подвоз личного состава, боевой техники, боеприпасов и других грузов, необходимых для работы и обеспечения армии.
Пенсионерка выходит из палатки - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"Везде раскиданы мины". Откровения бежавших от ударов ВСУ в Курской области
Вчера, 08:00
Уточняется, что тяжелую гусеничную технику грузят на автомобильные тралы для ее быстрой доставки в районы блокирования формирований ВСУ и обеспечения сохранности дорожного покрытия.
"В круглосуточном режиме организована подача в автоцистернах (топливозаправщиках) горюче-смазочных материалов в районы заправки техники, на полевые заправочные пункты", — указали в Минобороны.
Кроме того, специалисты материально-технического обеспечения группировки "Север" организовали тыловое обеспечение личного состава подразделений. На местах сосредоточения войск развернули пункты питания и полевые автомобильные кухни ПАК-200М, добавили в ведомстве.
Украинский десантник, схваченный в Курской области, плане дойти до Курска - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Пленный: ВСУ дали приказ убивать жителей Курской области за сопротивление
Вчера, 13:35

Нападение на Курскую область

Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск для полного освобождения территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Нападение на Курскую область: Запад вскрыл карты
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСуджанский районДонецкая Народная РеспубликаВалерий ГерасимовСледственный комитет России (СК РФ)БезопасностьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала