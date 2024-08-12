https://ria.ru/20240812/minoborony-1965767159.html

Минобороны перебросило дополнительные силы в Курскую область

Минобороны перебросило дополнительные силы в Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024

Минобороны перебросило дополнительные силы в Курскую область

Служба военных сообщений организовала доставку дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск, отражающих попытки вторжения ВСУ на российскую... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T17:18

2024-08-12T17:18

2024-08-12T18:45

курская область

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

суджанский район

донецкая народная республика

валерий герасимов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Служба военных сообщений организовала доставку дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск, отражающих попытки вторжения ВСУ на российскую территорию, сообщили в Министерстве обороны.Как отметили в ведомстве, идет подвоз личного состава, боевой техники, боеприпасов и других грузов, необходимых для работы и обеспечения армии.Уточняется, что тяжелую гусеничную технику грузят на автомобильные тралы для ее быстрой доставки в районы блокирования формирований ВСУ и обеспечения сохранности дорожного покрытия."В круглосуточном режиме организована подача в автоцистернах (топливозаправщиках) горюче-смазочных материалов в районы заправки техники, на полевые заправочные пункты", — указали в Минобороны.Кроме того, специалисты материально-технического обеспечения группировки "Север" организовали тыловое обеспечение личного состава подразделений. На местах сосредоточения войск развернули пункты питания и полевые автомобильные кухни ПАК-200М, добавили в ведомстве.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск для полного освобождения территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240812/volonter-1965555707.html

https://ria.ru/20240812/prikaz-1965698633.html

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

курская область

россия

суджанский район

донецкая народная республика

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Боевая техника для тылового обеспечения войск в Курской области В Курскую область организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов, сообщило Минобороны. 2024-08-12T17:18 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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курская область, россия, вооруженные силы украины, суджанский район, донецкая народная республика, валерий герасимов, следственный комитет россии (ск рф), безопасность, владимир путин