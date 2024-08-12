https://ria.ru/20240812/minoborony-1965709955.html

ВС России за сутки отразили семь атак ВСУ в Курской области

ВС России за сутки отразили семь атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024

ВС России за сутки отразили семь атак ВСУ в Курской области

Вооруженные Силы РФ отразили семь атак украинских войск в районах Мартыновки, Борков и Коренево в Курской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:08

2024-08-12T14:08

2024-08-12T14:18

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вооруженные Силы РФ отразили семь атак украинских войск в районах Мартыновки, Борков и Коренево в Курской области, сообщили в Минобороны России."В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии отражены семь атак штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренево", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ.Кроме того, сообщается, что в районе Каучука были пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории.Уточняется, что в результате этих действий были уничтожены танк, восемь боевых машин пехоты Bradley, 16 боевых бронированных машин и 14 пикапов.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

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вооруженные силы украины, курская область, россия