https://ria.ru/20240812/minoborony-1965688744.html

Войска группировки "Днепр" нанесли поражение ВСУ в Запорожской области

Войска группировки "Днепр" нанесли поражение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 12.08.2024

Войска группировки "Днепр" нанесли поражение ВСУ в Запорожской области

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 75 боевиков ВСУ, две станции РЭБ "Анклав-Н", сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T13:16

2024-08-12T13:16

2024-08-12T13:23

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 75 боевиков ВСУ, две станции РЭБ "Анклав-Н", сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Пятизатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 10 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240810/dzhonson-1965388883.html

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россия, запорожская область, вооруженные силы украины