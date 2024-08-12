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Войска группировки "Днепр" нанесли поражение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 12.08.2024 (обновлено: 13:23 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/minoborony-1965688744.html
Войска группировки "Днепр" нанесли поражение ВСУ в Запорожской области
Войска группировки "Днепр" нанесли поражение ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 12.08.2024
Войска группировки "Днепр" нанесли поражение ВСУ в Запорожской области
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 75 боевиков ВСУ, две станции РЭБ "Анклав-Н", сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:16
2024-08-12T13:23
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 75 боевиков ВСУ, две станции РЭБ "Анклав-Н", сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Пятизатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 10 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Войска группировки "Днепр" нанесли поражение ВСУ в Запорожской области

Минобороны: ВСУ потеряли 75 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 75 боевиков ВСУ, две станции РЭБ "Анклав-Н", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
«
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Пятизатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 10 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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