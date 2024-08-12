https://ria.ru/20240812/minoborony-1965687937.html

Подразделения "Центра" отразили две контратаки ВСУ

Подразделения "Центра" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024

Подразделения "Центра" отразили две контратаки ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и отразили две атаки, ВСУ за сутки потеряли более 390 военнослужащих, танк Abrams и две... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T13:14

2024-08-12T13:14

2024-08-12T13:21

специальная военная операция на украине

россия

торецк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и отразили две атаки, ВСУ за сутки потеряли более 390 военнослужащих, танк Abrams и две БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка и Миролюбовка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили более 390 военнослужащих, танк М1А1 Abrams производства США, две боевые машины пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", три 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и 105-миллиметровая гаубица М119 производства США.

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россия, торецк, вооруженные силы украины