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Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 12.08.2024
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13:12 12.08.2024 (обновлено: 13:19 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/minoborony-1965687412.html
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 12.08.2024
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили более 540... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:12
2024-08-12T13:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили более 540 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 67-й, 115-й, 116-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Копанки, Синьковка Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Новосадовое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также была отражена контратака штурмовой группы противника."ВСУ потеряли более 540 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину "Козак", восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 122 мм гаубицу Д-30 и две 105 мм гаубицы М119 производства США", - добавили в МО РФ.Кроме того, группировка "Запад" за сутки уничтожила две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
https://ria.ru/20240812/volonter-1965555707.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Харьковская область
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи

Минобороны: ВСУ потеряли 540 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили более 540 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 67-й, 115-й, 116-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Копанки, Синьковка Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Новосадовое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Также была отражена контратака штурмовой группы противника.
«
"ВСУ потеряли более 540 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину "Козак", восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 122 мм гаубицу Д-30 и две 105 мм гаубицы М119 производства США", - добавили в МО РФ.
Кроме того, группировка "Запад" за сутки уничтожила две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьХарьковская область
 
 
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