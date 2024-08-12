Главы Минобороны России и Белоруссии обсудили текущую обстановку
Белоусов обсудил текущую военно-политическую обстановку с белорусским коллегой
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/Ян ГорбанюкМинистр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин во время встречи в рамках международного военно-технического форума "Армия-2024"
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин во время встречи в рамках международного военно-технического форума "Армия-2024"
МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Главы минобороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Андрей Белоусов обсудили в понедельник текущую военно-политическую обстановку, сообщает белорусское министерство обороны в Telegram-канале.
"Сразу после церемонии открытия форума "Армия-2024" министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин встретился с министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым. Министры двух стран обсудили текущую военно-политическую обстановку", - сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось о встрече Хренина с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Дмитрием Шугаевым, стороны обсудили перспективы военно-технического сотрудничества и уточнили сроки поставок продукции военного назначения.
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