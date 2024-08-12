https://ria.ru/20240812/minoborony-1965683156.html

Главы Минобороны России и Белоруссии обсудили текущую обстановку

Главы Минобороны России и Белоруссии обсудили текущую обстановку - РИА Новости, 12.08.2024

Главы Минобороны России и Белоруссии обсудили текущую обстановку

Главы минобороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Андрей Белоусов обсудили в понедельник текущую военно-политическую обстановку, сообщает белорусское... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T12:54

2024-08-12T12:54

2024-08-12T12:59

белоруссия

россия

виктор хренин

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Главы минобороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Андрей Белоусов обсудили в понедельник текущую военно-политическую обстановку, сообщает белорусское министерство обороны в Telegram-канале."Сразу после церемонии открытия форума "Армия-2024" министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин встретился с министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым. Министры двух стран обсудили текущую военно-политическую обстановку", - сообщает пресс-служба ведомства.Ранее сообщалось о встрече Хренина с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Дмитрием Шугаевым, стороны обсудили перспективы военно-технического сотрудничества и уточнили сроки поставок продукции военного назначения.

https://ria.ru/20240810/lukashenko-1965374107.html

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белоруссия, россия, виктор хренин, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны белоруссии