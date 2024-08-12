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Главы Минобороны России и Белоруссии обсудили текущую обстановку - РИА Новости, 12.08.2024
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12:54 12.08.2024 (обновлено: 12:59 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/minoborony-1965683156.html
Главы Минобороны России и Белоруссии обсудили текущую обстановку
Главы Минобороны России и Белоруссии обсудили текущую обстановку - РИА Новости, 12.08.2024
Главы Минобороны России и Белоруссии обсудили текущую обстановку
Главы минобороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Андрей Белоусов обсудили в понедельник текущую военно-политическую обстановку, сообщает белорусское... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T12:54
2024-08-12T12:59
белоруссия
россия
виктор хренин
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Главы минобороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Андрей Белоусов обсудили в понедельник текущую военно-политическую обстановку, сообщает белорусское министерство обороны в Telegram-канале."Сразу после церемонии открытия форума "Армия-2024" министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин встретился с министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым. Министры двух стран обсудили текущую военно-политическую обстановку", - сообщает пресс-служба ведомства.Ранее сообщалось о встрече Хренина с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Дмитрием Шугаевым, стороны обсудили перспективы военно-технического сотрудничества и уточнили сроки поставок продукции военного назначения.
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белоруссия, россия, виктор хренин, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны белоруссии
Белоруссия, Россия, Виктор Хренин, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Министерство обороны Белоруссии
Главы Минобороны России и Белоруссии обсудили текущую обстановку

Белоусов обсудил текущую военно-политическую обстановку с белорусским коллегой

© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/Ян ГорбанюкМинистр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин во время встречи в рамках международного военно-технического форума "Армия-2024"
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин во время встречи в рамках международного военно-технического форума Армия-2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/Ян Горбанюк
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин во время встречи в рамках международного военно-технического форума "Армия-2024"
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МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Главы минобороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Андрей Белоусов обсудили в понедельник текущую военно-политическую обстановку, сообщает белорусское министерство обороны в Telegram-канале.
"Сразу после церемонии открытия форума "Армия-2024" министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин встретился с министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым. Министры двух стран обсудили текущую военно-политическую обстановку", - сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось о встрече Хренина с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Дмитрием Шугаевым, стороны обсудили перспективы военно-технического сотрудничества и уточнили сроки поставок продукции военного назначения.
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БелоруссияРоссияВиктор ХренинАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Министерство обороны Белоруссии
 
 
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