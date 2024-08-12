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МАГАТЭ ознакомят с последствиями атаки ВСУ на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024
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00:12 12.08.2024 (обновлено: 00:41 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/magate-1965572737.html
МАГАТЭ ознакомят с последствиями атаки ВСУ на ЗАЭС
МАГАТЭ ознакомят с последствиями атаки ВСУ на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024
МАГАТЭ ознакомят с последствиями атаки ВСУ на ЗАЭС
Экспертов МАГАТЭ ознакомят с последствиями атаки ВСУ на Запорожскую АЭС, из-за которой возник пожар в районе градирен станции, как только позволят условия... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T00:12
2024-08-12T00:41
в мире
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
вооруженные силы украины
магатэ
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Экспертов МАГАТЭ ознакомят с последствиями атаки ВСУ на Запорожскую АЭС, из-за которой возник пожар в районе градирен станции, как только позволят условия безопасности, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. "Эксперты МАГАТЭ уже проинформированы об атаке ВСУ. Ознакомим с последствиями, как только позволит обстановка и условия безопасности", - сказала Яшина. Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, угроз для станции нет, ведется ликвидация очагов возгорания. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось. ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет.
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в мире, запорожская область, энергодар, евгений балицкий, вооруженные силы украины, магатэ, запорожская аэс
В мире, Запорожская область, Энергодар, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
МАГАТЭ ознакомят с последствиями атаки ВСУ на ЗАЭС

Яшина: экспертов МАГАТЭ ознакомят с последствиями атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Экспертов МАГАТЭ ознакомят с последствиями атаки ВСУ на Запорожскую АЭС, из-за которой возник пожар в районе градирен станции, как только позволят условия безопасности, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
"Эксперты МАГАТЭ уже проинформированы об атаке ВСУ. Ознакомим с последствиями, как только позволит обстановка и условия безопасности", - сказала Яшина.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
"Одиозный документ". Захарова прокомментировала резолюцию ООН по ЗАЭС
12 июля, 18:50
Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, угроз для станции нет, ведется ликвидация очагов возгорания. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось. ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет.
 
В миреЗапорожская областьЭнергодарЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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