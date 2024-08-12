https://ria.ru/20240812/magate-1965572737.html

МАГАТЭ ознакомят с последствиями атаки ВСУ на ЗАЭС

МАГАТЭ ознакомят с последствиями атаки ВСУ на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024

МАГАТЭ ознакомят с последствиями атаки ВСУ на ЗАЭС

Экспертов МАГАТЭ ознакомят с последствиями атаки ВСУ на Запорожскую АЭС, из-за которой возник пожар в районе градирен станции, как только позволят условия... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T00:12

2024-08-12T00:12

2024-08-12T00:41

в мире

запорожская область

энергодар

евгений балицкий

вооруженные силы украины

магатэ

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Экспертов МАГАТЭ ознакомят с последствиями атаки ВСУ на Запорожскую АЭС, из-за которой возник пожар в районе градирен станции, как только позволят условия безопасности, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. "Эксперты МАГАТЭ уже проинформированы об атаке ВСУ. Ознакомим с последствиями, как только позволит обстановка и условия безопасности", - сказала Яшина. Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, угроз для станции нет, ведется ликвидация очагов возгорания. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось. ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет.

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в мире, запорожская область, энергодар, евгений балицкий, вооруженные силы украины, магатэ, запорожская аэс