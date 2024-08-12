https://ria.ru/20240812/magate-1965572737.html
МАГАТЭ ознакомят с последствиями атаки ВСУ на ЗАЭС
МАГАТЭ ознакомят с последствиями атаки ВСУ на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024
МАГАТЭ ознакомят с последствиями атаки ВСУ на ЗАЭС
Экспертов МАГАТЭ ознакомят с последствиями атаки ВСУ на Запорожскую АЭС, из-за которой возник пожар в районе градирен станции, как только позволят условия... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T00:12
2024-08-12T00:12
2024-08-12T00:41
в мире
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
вооруженные силы украины
магатэ
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938409842_0:52:1214:735_1920x0_80_0_0_5930e7ae6f06e46ff5c2bcdd8a98010d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Экспертов МАГАТЭ ознакомят с последствиями атаки ВСУ на Запорожскую АЭС, из-за которой возник пожар в районе градирен станции, как только позволят условия безопасности, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. "Эксперты МАГАТЭ уже проинформированы об атаке ВСУ. Ознакомим с последствиями, как только позволит обстановка и условия безопасности", - сказала Яшина. Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, угроз для станции нет, ведется ликвидация очагов возгорания. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось. ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20240712/mid-1959333975.html
запорожская область
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938409842_16:0:1201:889_1920x0_80_0_0_23296678f75e74b603922c77b3d1b850.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, энергодар, евгений балицкий, вооруженные силы украины, магатэ, запорожская аэс
В мире, Запорожская область, Энергодар, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
МАГАТЭ ознакомят с последствиями атаки ВСУ на ЗАЭС
Яшина: экспертов МАГАТЭ ознакомят с последствиями атаки ВСУ на Запорожскую АЭС