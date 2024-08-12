https://ria.ru/20240812/london-1965790460.html

Лондон не планирует пересматривать поддержку Киева после атак под Курском

Лондон не планирует пересматривать поддержку Киева после атак под Курском - РИА Новости, 12.08.2024

Лондон не планирует пересматривать поддержку Киева после атак под Курском

Военная поддержка Лондона Киеву останется неизменной, несмотря на "смену стратегии" ВСУ и нападение на Курскую область, сообщает телеканал Sky News со ссылкой... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T18:50

2024-08-12T18:50

2024-08-12T18:50

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Военная поддержка Лондона Киеву останется неизменной, несмотря на "смену стратегии" ВСУ и нападение на Курскую область, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британское правительство. "Несмотря на резкое изменение стратегии, на Даунинг-стрит заявили, что поддержка Украины "остается неизменной", - передает канал, ссылаясь на представителя правительства. Он отметил, что в Лондоне "твердо намерены продолжать оказывать военную помощь" Украине. Ранее официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что немецкое правительство и партнёры по НАТО намерены провести "интенсивный" обмен мнениями с властями в Киеве о вопросах атаки ВСУ в Курской области и применения там поставленного Украине западного оружия. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240809/zapad-1965208846.html

https://ria.ru/20240812/vsu-1965702897.html

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