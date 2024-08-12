https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965777329.html

На Западе увидели важную деталь на кадрах из Курской области

На Западе увидели важную деталь на кадрах из Курской области - РИА Новости, 12.08.2024

На Западе увидели важную деталь на кадрах из Курской области

Натовская техника в Курской области указывает на причастность альянса к атаке, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T17:45

2024-08-12T17:45

2024-08-12T17:45

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

владимир путин

вооруженные силы украины

валерий герасимов

россия

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Натовская техника в Курской области указывает на причастность альянса к атаке, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Вы видите фотографии американской бронетехники и немецкой бронетехники, кстати, действующей на российской территории. Я не могу представить, что все это было бы сделано без их согласия и без их ведома", — отметил он.Эксперт уверен, что коллективный Запад серьезно вовлечен в операцию ВСУ в Курской области. Меркурис добавил, что это связано с тем, что Североатлантический альянс понимает, что проиграл на Украине."Теперь они понимают, что Киев не сможет вернуть потерянные территории, но они не хотят сдаваться, так что это последний отчаянный бросок", — резюмировал он.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965770296.html

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965759746.html

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965725650.html

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в мире, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, валерий герасимов, россия, украина