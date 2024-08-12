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"Все умрут". Операция ВСУ в Курской области вызвала испуг на Западе
"Все умрут". Операция ВСУ в Курской области вызвала испуг на Западе - РИА Новости, 12.08.2024
"Все умрут". Операция ВСУ в Курской области вызвала испуг на Западе
Украина потеряет лучшие бригады из-за операции в Курской области, заявил экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:44
2024-08-12T16:44
2024-08-12T16:44
специальная военная операция на украине
россия
курская область
донбасс
валерий герасимов
вооруженные силы украины
британская разведывательная служба mi6
владимир путин
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украина потеряет лучшие бригады из-за операции в Курской области, заявил экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Все их лучшие войска были в Донбассе, где они были наиболее уязвимы. Они забрали оттуда лучшие бригады <…> и отправили вглубь России. Они потеряют их всех. Рано или поздно в течение двух недель они все умрут", — отметил он.По словам эксперта, ситуацию стабилизируют достаточно быстро, а Россия не показывает никаких признаков паники, как это предполагают западные СМИ. При этом Крук предупредил, что впоследствии переброски бригад ВСУ Донбасс окажется открыт для прорыва российской армии.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965740379.html
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россия, курская область, донбасс, валерий герасимов, вооруженные силы украины, британская разведывательная служба mi6, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Донбасс, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Британская разведывательная служба MI6, Владимир Путин
"Все умрут". Операция ВСУ в Курской области вызвала испуг на Западе
Экс-сотрудник MI6: лучшие бригады ВСУ погибнут в Курской области