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"Кардинальные сдвиги". На Западе раскрыли отчаянный маневр ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:44 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965740379.html
"Кардинальные сдвиги". На Западе раскрыли отчаянный маневр ВСУ
"Кардинальные сдвиги". На Западе раскрыли отчаянный маневр ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
"Кардинальные сдвиги". На Западе раскрыли отчаянный маневр ВСУ
Украинские войска, вероятно, хотели попытаться пойти на Курскую АЭС из-за критического положения, но терпят неудачу, предположил британский эксперт Александр... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:44
2024-08-12T15:44
специальная военная операция на украине
россия
суджанский район
курская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
курская аэс
владимир путин
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украинские войска, вероятно, хотели попытаться пойти на Курскую АЭС из-за критического положения, но терпят неудачу, предположил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."На мой взгляд, абсолютно ясно, какова была цель этой операции, если вы посмотрите на местность, есть только один объект, который украинцы могли захватить, и захват которого действительно внес бы кардинальный сдвиг во все повествование и понимание боевых действий и который оправдал бы операцию такого рода, и это — Курская атомная электростанция", — отметил он.По словам эксперта, эта авантюра киевского режима не сработала. В результате украинские войска, по всем данным, сейчас несут очень большие потери."Главное, что они не достигли Курской АЭС, и с каждым днем это становится все труднее и труднее. &lt;…&gt; Это, на мой взгляд, и было последней отчаянной попыткой переломить ситуацию", — резюмировал Меркурис.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965725650.html
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суджанский район
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россия, суджанский район, курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, курская аэс, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджанский район, Курская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС, Владимир Путин
"Кардинальные сдвиги". На Западе раскрыли отчаянный маневр ВСУ

Меркурис: ВСУ хотели попытаться захватить Курскую АЭС из-за отчаяния

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украинские войска, вероятно, хотели попытаться пойти на Курскую АЭС из-за критического положения, но терпят неудачу, предположил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"На мой взгляд, абсолютно ясно, какова была цель этой операции, если вы посмотрите на местность, есть только один объект, который украинцы могли захватить, и захват которого действительно внес бы кардинальный сдвиг во все повествование и понимание боевых действий и который оправдал бы операцию такого рода, и это — Курская атомная электростанция", — отметил он.
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По словам эксперта, эта авантюра киевского режима не сработала. В результате украинские войска, по всем данным, сейчас несут очень большие потери.
"Главное, что они не достигли Курской АЭС, и с каждым днем это становится все труднее и труднее. <…> Это, на мой взгляд, и было последней отчаянной попыткой переломить ситуацию", — резюмировал Меркурис.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСуджанский районКурская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныКурская АЭСВладимир Путин
 
 
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