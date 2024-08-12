https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965740379.html

"Кардинальные сдвиги". На Западе раскрыли отчаянный маневр ВСУ

"Кардинальные сдвиги". На Западе раскрыли отчаянный маневр ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024

"Кардинальные сдвиги". На Западе раскрыли отчаянный маневр ВСУ

Украинские войска, вероятно, хотели попытаться пойти на Курскую АЭС из-за критического положения, но терпят неудачу, предположил британский эксперт Александр... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:44

2024-08-12T15:44

2024-08-12T15:44

специальная военная операция на украине

россия

суджанский район

курская область

валерий герасимов

вооруженные силы украины

курская аэс

владимир путин

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украинские войска, вероятно, хотели попытаться пойти на Курскую АЭС из-за критического положения, но терпят неудачу, предположил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."На мой взгляд, абсолютно ясно, какова была цель этой операции, если вы посмотрите на местность, есть только один объект, который украинцы могли захватить, и захват которого действительно внес бы кардинальный сдвиг во все повествование и понимание боевых действий и который оправдал бы операцию такого рода, и это — Курская атомная электростанция", — отметил он.По словам эксперта, эта авантюра киевского режима не сработала. В результате украинские войска, по всем данным, сейчас несут очень большие потери."Главное, что они не достигли Курской АЭС, и с каждым днем это становится все труднее и труднее. <…> Это, на мой взгляд, и было последней отчаянной попыткой переломить ситуацию", — резюмировал Меркурис.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965725650.html

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

россия

суджанский район

курская область

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россия, суджанский район, курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, курская аэс, владимир путин