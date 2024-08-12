https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965725650.html

"Надежды нет". Стало известно об истинном плане ВСУ в Курской области

"Надежды нет". Стало известно об истинном плане ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024

"Надежды нет". Стало известно об истинном плане ВСУ в Курской области

Украина, нападая на Курскую область, изначально понимала, что у нее нет шансов победить Россию, предположил бывший помощник заместителя министра обороны США... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:05

2024-08-12T15:05

2024-08-12T15:05

специальная военная операция на украине

курская область

владимир путин

вооруженные силы украины

валерий герасимов

украина

россия

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украина, нападая на Курскую область, изначально понимала, что у нее нет шансов победить Россию, предположил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Нынешняя обстановка в Курске не похожа на наступление в Арденнах. Целью нацистов было разбить американскую и британскую армии, расколоть их и вывести к морю. Цель Украины — как можно дольше удерживать российскую территорию. В обоих случаях целью были переговоры, но нацисты надеялись победить союзников, а у украинцев такой надежды нет", — отметил он.По словам эксперта, российские войска успешно выполняли операцию по сокращению численности и боеспособности украинской армии. Хребет ВСУ в Донбассе начал постепенно ломаться, пояснил Брайен.Экс-советник также признал, что сейчас ситуация в Курской области уже стабилизирована, что означает, что в основном украинские атаки успешно отражаются."Если они перебросят дополнительные силы, то не получат того преимущества, которым обладали на первом этапе сражения. Так что украинская авантюра — это всего лишь авантюра, которая несет в себе стратегический и политический риск", — резюмировал Брайен.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240812/vsu-1965718771.html

https://ria.ru/20240812/volonter-1965555707.html

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

курская область

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курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, валерий герасимов, украина, россия