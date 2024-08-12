"Надежды нет". Стало известно об истинном плане ВСУ в Курской области
Экс-сотрудник Пентагона: ВСУ даже не рассчитывают на победу в Курской области
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЭкипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью
Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украина, нападая на Курскую область, изначально понимала, что у нее нет шансов победить Россию, предположил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
"Нынешняя обстановка в Курске не похожа на наступление в Арденнах. Целью нацистов было разбить американскую и британскую армии, расколоть их и вывести к морю. Цель Украины — как можно дольше удерживать российскую территорию. В обоих случаях целью были переговоры, но нацисты надеялись победить союзников, а у украинцев такой надежды нет", — отметил он.
С 16 декабря 1944 по 29 января 1945 года германские войска вели наступление на Западном фронте в рамках операции "Стража на Рейне". Ее цель — разгромить силы союзников в Бельгии иНидерландах и по возможности постараться склонить США и Великобританию к сепаратным переговорам о мире и прекращении боевых действий на Западе с тем, чтобы высвободить силы для Восточного фронта.
Экс-советник также признал, что сейчас ситуация в Курской области уже стабилизирована, что означает, что в основном украинские атаки успешно отражаются.
"Если они перебросят дополнительные силы, то не получат того преимущества, которым обладали на первом этапе сражения. Так что украинская авантюра — это всего лишь авантюра, которая несет в себе стратегический и политический риск", — резюмировал Брайен.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
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