Рейтинг@Mail.ru
"Надежды нет". Стало известно об истинном плане ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965725650.html
"Надежды нет". Стало известно об истинном плане ВСУ в Курской области
"Надежды нет". Стало известно об истинном плане ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
"Надежды нет". Стало известно об истинном плане ВСУ в Курской области
Украина, нападая на Курскую область, изначально понимала, что у нее нет шансов победить Россию, предположил бывший помощник заместителя министра обороны США... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:05
2024-08-12T15:05
специальная военная операция на украине
курская область
владимир путин
вооруженные силы украины
валерий герасимов
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964840936_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_94b7d190a6e06f64c80b7eb88b722add.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украина, нападая на Курскую область, изначально понимала, что у нее нет шансов победить Россию, предположил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Нынешняя обстановка в Курске не похожа на наступление в Арденнах. Целью нацистов было разбить американскую и британскую армии, расколоть их и вывести к морю. Цель Украины — как можно дольше удерживать российскую территорию. В обоих случаях целью были переговоры, но нацисты надеялись победить союзников, а у украинцев такой надежды нет", — отметил он.По словам эксперта, российские войска успешно выполняли операцию по сокращению численности и боеспособности украинской армии. Хребет ВСУ в Донбассе начал постепенно ломаться, пояснил Брайен.Экс-советник также признал, что сейчас ситуация в Курской области уже стабилизирована, что означает, что в основном украинские атаки успешно отражаются."Если они перебросят дополнительные силы, то не получат того преимущества, которым обладали на первом этапе сражения. Так что украинская авантюра — это всего лишь авантюра, которая несет в себе стратегический и политический риск", — резюмировал Брайен.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240812/vsu-1965718771.html
https://ria.ru/20240812/volonter-1965555707.html
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
курская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964840936_286:0:1726:1080_1920x0_80_0_0_d823779c589607046774102420d81fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, валерий герасимов, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Украина, Россия
"Надежды нет". Стало известно об истинном плане ВСУ в Курской области

Экс-сотрудник Пентагона: ВСУ даже не рассчитывают на победу в Курской области

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЭкипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью
Экипаж вертолета Ка-52 Аллигатор выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украина, нападая на Курскую область, изначально понимала, что у нее нет шансов победить Россию, предположил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
"Нынешняя обстановка в Курске не похожа на наступление в Арденнах. Целью нацистов было разбить американскую и британскую армии, расколоть их и вывести к морю. Цель Украины — как можно дольше удерживать российскую территорию. В обоих случаях целью были переговоры, но нацисты надеялись победить союзников, а у украинцев такой надежды нет", — отметил он.
Экипаж вертолета Ка-52 Аллигатор выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"Батальоны и бригады": генерал сделал заявление о ВСУ в Курской области
Вчера, 14:44

С 16 декабря 1944 по 29 января 1945 года германские войска вели наступление на Западном фронте в рамках операции "Стража на Рейне". Ее цель — разгромить силы союзников в Бельгии иНидерландах и по возможности постараться склонить США и Великобританию к сепаратным переговорам о мире и прекращении боевых действий на Западе с тем, чтобы высвободить силы для Восточного фронта.

По словам эксперта, российские войска успешно выполняли операцию по сокращению численности и боеспособности украинской армии. Хребет ВСУ в Донбассе начал постепенно ломаться, пояснил Брайен.
Экс-советник также признал, что сейчас ситуация в Курской области уже стабилизирована, что означает, что в основном украинские атаки успешно отражаются.
Пенсионерка выходит из палатки - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"Везде раскиданы мины". Откровения бежавших от ударов ВСУ в Курской области
Вчера, 08:00
"Если они перебросят дополнительные силы, то не получат того преимущества, которым обладали на первом этапе сражения. Так что украинская авантюра — это всего лишь авантюра, которая несет в себе стратегический и политический риск", — резюмировал Брайен.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Нападение на Курскую область: Запад вскрыл карты
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала