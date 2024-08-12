https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

Нападение на Курскую область: Запад вскрыл карты

Нападение на Курскую область: Запад вскрыл карты - РИА Новости, 12.08.2024

Нападение на Курскую область: Запад вскрыл карты

Курская баталия — и сегодняшняя, пусть и несопоставимая по масштабам с той, что была восемьдесят один год назад, — высветила два существеннейших и главнейших... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T08:00

2024-08-12T08:00

2024-08-12T08:00

политика

брюссель

евросоюз

петер стано

вашингтон (штат)

курская область

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Курская баталия — и сегодняшняя, пусть и несопоставимая по масштабам с той, что была восемьдесят один год назад, — высветила два существеннейших и главнейших качества. И наших. И тех, кто нам противостоит, наняв Киев в субподрядчики. За малую долю в деньгах. И за катастрофическую, если говорить о выкашивании целых поколений, цену для будущего этой страныПока западные пиарщики оформляли свои тезисы в тему — "Украина имеет право защищаться так, как ей угодно, читай — как мы, коллективный Брюссель/Вашингтон, ей разрешили", русские люди спокойно и организованно помогали друг другу в трудную минуту. Губернатор Белгородчины Гладков, увидев на трассе, что впереди идущая машина была задета беспилотником, мгновенно выскочил и пришел на помощь женщинам, которые пострадали. Поведение, категорически непредставимое в общеевропейском блоке, не говоря уже об их заединщиках, проживающих на другом берегу Атлантики.Потому что таковы приоритеты, которые там расставляет охрана, прикрепленная к официальным лицам. Да, в этих "сверкающих городах на холме" и "райских садах" есть те, чья жизнь имеет ценность и значение. И есть те, чья жизнь — пыль под колесами транспортных средств, на которых передвигается демократически, как нас уверяли из каждого утюга, избранная власть.Но критерий истины — не болтовня хорошо оплаченной и сытно живущей западной медийки, а практика. То есть что мы видим своими глазами.О том, зачем и для чего западникам потребовалось пихать на нашу территорию вэсэушные ДРГ, напишут историки (потом) и публицисты (сейчас). Разбор полетов (если от полетов и летальщиков к тому моменту останется что-то больше, чем мокрое место) подождет.А вот что в оценке нуждается сейчас, так это реакция на происходящее тех, кто, устроив анти-Россию и поняв, что проект провалился, решил напоследок погулять. На чужой крови и на чужих страданиях.Вот официальная позиция Евросоюза — "Мы считаем, что Украина защищает себя, и юридически безупречно, в связи с "агрессией", которую ничем нельзя оправдать". Это слова официального представителя ЕС Петера Стано.Белый дом, как сообщила его официальный представитель Карин Жан Пьер, считает "оправданными" действия украинской армии.Дальше и в Брюсселе, и в Вашингтоне пустились в детализацию, на которую нам, если честно, глубоко наплевать.Потому что у евроатлантистов в этой, скорее всего, последней попытке хоть как-то оправдать многомиллиардные траты на антироссийский проект свои задачи, а у нас свои.Их задачи — нас ограбить и уничтожить.Наши задачи — не просто выжить. И не просто победить. Ни в первом, ни во втором сомнений нет. Нам потребуется создать тот миропорядок, как у наших границ, так и в целом на планете, чтобы интересы всех и каждого и учитывались, и уважались, и при принятии решений и ходов на геополитической шахматной доске всегда принимались в расчет.Это и есть не просто справедливое ведение дел в мире, но и точное, и по букве, и по духу, следование тем нормам международного права, о которых, как он сам заявляет, так печется Запад (ну и глобалисты всех мастей).Пока же мы видим ровно противоположное — от нападения на мирные села и на тех, кто уходит (временно, в этом можно не сомневаться) из родных мест, до атак на гражданские транспортные средства. Это, если многочисленные петеры стано и карин жан пьеры до сих пор не были в курсе, есть первое, главное и основное нарушение норм международного права, как и всех подписанных конвенций.Никакие слова о "юридической безупречности", "легитимности" и все прочие заумные термины не в силах замаскировать, спрятать и закамуфлировать тот факт, что натренированные натовцами и натравленные на нас дээргэшники пришли с единственным заданием — убить русских.Мы в курсе, что в Североатлантическом альянсе рулят люди не самого великого ума, но даже их общих мозговых извилин должно хватить, чтобы понять — от того и тех, кого они бросили на нас, не останется ничего. И уж тем более — никого.А у нас останутся те, кто быстро и четко успел, организовал и сумел вывезти из опасных мест много десятков тысяч человек, чтобы дать возможность военным работать так, как было принято работать по врагу еще восемьдесят один год назад.У нас останутся те, кто, несмотря на опасность и предостережения охраны, вылетает из машины, чтобы помочь пострадавшим. Не думая ни об опасности, ни о последствиях.У нас — останемся мы, наш характер и наша цель — победить. Но не только. Победить и выжить. Таков приказ. Как отданный сегодня. Так и приказ нашей вечной истории.

https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965527665.html

https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965520861.html

https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965511795.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

политика, брюссель, евросоюз, петер стано, вашингтон (штат), курская область