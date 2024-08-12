https://ria.ru/20240812/kurskaya-1965769543.html
Власти рассказали о ситуации в Солнцевском районе Курской области
Власти рассказали о ситуации в Солнцевском районе Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
Власти рассказали о ситуации в Солнцевском районе Курской области
Ситуация в Солнцевском районе Курской области полностью под контролем, органы исполнительной власти работают в штатном режиме, сообщил глава района Геннадий... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T17:24
2024-08-12T17:24
2024-08-12T17:25
специальная военная операция на украине
курская область
россия
солнцевский район
алексей смирнов (политик)
николай волобуев
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. Ситуация в Солнцевском районе Курской области полностью под контролем, органы исполнительной власти работают в штатном режиме, сообщил глава района Геннадий Енютин в своем Telegram-канале. "Уважаемые жители Солнцевского района! Ситуация в районе полностью находится под контролем. Органы исполнительной власти работают в штатном режиме. Сохраняйте, пожалуйста, спокойствие, верить нужно только официальным источникам информации", - сообщил Енютин. Ранее в понедельник врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что региональным оперштабом Курской области принято решение вывозить жителей Беловского района. Глава этого района Николай Волобуев назвал обстановку на территории района напряженной и призвал оставшихся жителей покинуть его. Глава соседнего Обоянского района Игорь Глущенко сообщил, что обстановка на территории его района спокойная и контролируемая, а расположенные там автобусы используются для эвакуации жителей Беловского района. Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за активности ВСУ начато перемещение в более безопасные места жителей ее Краснояружского района. Власти этого района уже заявили об эвакуации 11 тысяч человек. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, солнцевский район, алексей смирнов (политик) , николай волобуев, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Солнцевский район, Алексей Смирнов (политик) , Николай Волобуев, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Общество
Власти рассказали о ситуации в Солнцевском районе Курской области
Енютин: ситуация в Солнцевском районе Курской области находится под контролем
ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости.
Ситуация в Солнцевском районе Курской области полностью под контролем, органы исполнительной власти работают в штатном режиме, сообщил глава района Геннадий Енютин в своем Telegram-канале
.
"Уважаемые жители Солнцевского района! Ситуация в районе полностью находится под контролем. Органы исполнительной власти работают в штатном режиме. Сохраняйте, пожалуйста, спокойствие, верить нужно только официальным источникам информации", - сообщил Енютин.
Ранее в понедельник врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что региональным оперштабом Курской области принято решение вывозить жителей Беловского района. Глава этого района Николай Волобуев назвал обстановку на территории района напряженной и призвал оставшихся жителей покинуть его. Глава соседнего Обоянского района Игорь Глущенко сообщил, что обстановка на территории его района спокойная и контролируемая, а расположенные там автобусы используются для эвакуации жителей Беловского района. Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за активности ВСУ начато перемещение в более безопасные места жителей ее Краснояружского района. Власти этого района уже заявили об эвакуации 11 тысяч человек.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.