https://ria.ru/20240812/kurskaya-1965769543.html

Власти рассказали о ситуации в Солнцевском районе Курской области

Власти рассказали о ситуации в Солнцевском районе Курской области - РИА Новости, 12.08.2024

Власти рассказали о ситуации в Солнцевском районе Курской области

Ситуация в Солнцевском районе Курской области полностью под контролем, органы исполнительной власти работают в штатном режиме, сообщил глава района Геннадий... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T17:24

2024-08-12T17:24

2024-08-12T17:25

специальная военная операция на украине

курская область

россия

солнцевский район

алексей смирнов (политик)

николай волобуев

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. Ситуация в Солнцевском районе Курской области полностью под контролем, органы исполнительной власти работают в штатном режиме, сообщил глава района Геннадий Енютин в своем Telegram-канале. "Уважаемые жители Солнцевского района! Ситуация в районе полностью находится под контролем. Органы исполнительной власти работают в штатном режиме. Сохраняйте, пожалуйста, спокойствие, верить нужно только официальным источникам информации", - сообщил Енютин. Ранее в понедельник врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что региональным оперштабом Курской области принято решение вывозить жителей Беловского района. Глава этого района Николай Волобуев назвал обстановку на территории района напряженной и призвал оставшихся жителей покинуть его. Глава соседнего Обоянского района Игорь Глущенко сообщил, что обстановка на территории его района спокойная и контролируемая, а расположенные там автобусы используются для эвакуации жителей Беловского района. Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за активности ВСУ начато перемещение в более безопасные места жителей ее Краснояружского района. Власти этого района уже заявили об эвакуации 11 тысяч человек. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

курская область

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солнцевский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, солнцевский район, алексей смирнов (политик) , николай волобуев, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, общество