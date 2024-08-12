https://ria.ru/20240812/kurskaya-1965748021.html
В Курской области выкопали 40-километровый противотанковый ров
В Курской области выкопали 40-километровый противотанковый ров - РИА Новости, 12.08.2024
В Курской области выкопали 40-километровый противотанковый ров
Уже сорок километров противотанкового рва выкопали в Курской области, доложил на совещании врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту России Владимиру... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:03
2024-08-12T16:03
2024-08-12T16:11
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Уже сорок километров противотанкового рва выкопали в Курской области, доложил на совещании врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту России Владимиру Путину."Выкопали 40 километров противотанкового рва из запланированных 46 километров. Работы заканчиваем", - сообщил врио главы региона.Также, по словам Смирнова, в Курской области приступили к размещению 40 контрольно-пропускных постов.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
В Курской области выкопали 40-километровый противотанковый ров
Смирнов: в Курской области выкопали противотанковый ров протяженностью 40 км
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Уже сорок километров противотанкового рва выкопали в Курской области, доложил на совещании врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту России Владимиру Путину.
"Выкопали 40 километров противотанкового рва из запланированных 46 километров. Работы заканчиваем", - сообщил врио главы региона.
Также, по словам Смирнова, в Курской области приступили к размещению 40 контрольно-пропускных постов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ
численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.