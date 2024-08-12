https://ria.ru/20240812/kurskaya-1965616098.html

МИД Китая прокомментировал ситуацию с атаками ВСУ на Курскую область

МИД Китая прокомментировал ситуацию с атаками ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024

МИД Китая прокомментировал ситуацию с атаками ВСУ на Курскую область

МИД КНР, комментируя ситуацию в Курской области, призвал не прибегать к эскалации и не осуществлять провокаций. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T09:35

2024-08-12T09:35

2024-08-12T09:35

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

россия

китай

вооруженные силы украины

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ПЕКИН, 12 авг - РИА Новости. МИД КНР, комментируя ситуацию в Курской области, призвал не прибегать к эскалации и не осуществлять провокаций. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. "Китай обратил внимание на соответствующую ситуацию. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, призываем все стороны соблюдать три принципа деэскалации - не расширять границы поля боевых действий, не прибегать к эскалации, не осуществлять провокаций", - говорится в сообщении МИД. Отмечается, что Китай продолжит поддерживать контакты с международным сообществом и играть конструктивную роль для содействия политическому урегулированию кризиса. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

курская область

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, курская область, россия, китай, вооруженные силы украины