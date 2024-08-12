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МИД Китая прокомментировал ситуацию с атаками ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:35 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/kurskaya-1965616098.html
МИД Китая прокомментировал ситуацию с атаками ВСУ на Курскую область
МИД Китая прокомментировал ситуацию с атаками ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
МИД Китая прокомментировал ситуацию с атаками ВСУ на Курскую область
МИД КНР, комментируя ситуацию в Курской области, призвал не прибегать к эскалации и не осуществлять провокаций. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T09:35
2024-08-12T09:35
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
китай
вооруженные силы украины
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ПЕКИН, 12 авг - РИА Новости. МИД КНР, комментируя ситуацию в Курской области, призвал не прибегать к эскалации и не осуществлять провокаций. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. "Китай обратил внимание на соответствующую ситуацию. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, призываем все стороны соблюдать три принципа деэскалации - не расширять границы поля боевых действий, не прибегать к эскалации, не осуществлять провокаций", - говорится в сообщении МИД. Отмечается, что Китай продолжит поддерживать контакты с международным сообществом и играть конструктивную роль для содействия политическому урегулированию кризиса. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
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в мире, курская область, россия, китай, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Китай, Вооруженные силы Украины
МИД Китая прокомментировал ситуацию с атаками ВСУ на Курскую область

МИД КНР призвал соблюдать три принципа деэскалации в ситуации с Курской областью

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 авг - РИА Новости. МИД КНР, комментируя ситуацию в Курской области, призвал не прибегать к эскалации и не осуществлять провокаций.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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"Китай обратил внимание на соответствующую ситуацию. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, призываем все стороны соблюдать три принципа деэскалации - не расширять границы поля боевых действий, не прибегать к эскалации, не осуществлять провокаций", - говорится в сообщении МИД.
Отмечается, что Китай продолжит поддерживать контакты с международным сообществом и играть конструктивную роль для содействия политическому урегулированию кризиса.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияКитайВооруженные силы Украины
 
 
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