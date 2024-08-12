https://ria.ru/20240812/kursk-1965763036.html

Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в ПВР в Курской области

Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в ПВР в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024

Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в ПВР в Курской области

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в пунктах временного размещения в Курской области стабильная, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T16:57

2024-08-12T16:57

2024-08-12T16:57

курская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в пунктах временного размещения в Курской области стабильная, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "Санитарно-эпидемиологическая обстановка в ПВР в Курской области стабильная … Сотрудники ведомства держат на контроле санитарно-эпидемиологическую ситуацию в пунктах временного размещения (ПВР), организованных для проживания людей, вынужденно покинувших постоянное место жительства", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора организовали обследование всех ПВР, функционирующих на территории региона. Также проводятся мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, в том числе условий проживания, питания, организации водоснабжения, водоотведения - с использованием методов лабораторного контроля. Кроме того, заселение вновь прибывших производится через "входной фильтр" в целях своевременного выявления, изоляции и оказания медицинской помощи лицам с признаками заболеваний, в том числе инфекционного характера. Уточняется, что организовано ежедневное медицинское наблюдение за проживающими. "С прибывшими гражданами проведены беседы по соблюдению мер личной и общественной гигиены, профилактике инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении. Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20240812/sela-1965739462.html

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курская область

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курская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)