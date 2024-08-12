https://ria.ru/20240812/kursk-1965662774.html
WSJ узнала о реакции Белого дома на атаку ВСУ на Курскую область
WSJ узнала о реакции Белого дома на атаку ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
WSJ узнала о реакции Белого дома на атаку ВСУ на Курскую область
Белый дом не ожидает значительной эскалации ситуации на Украине из-за атаки на Курскую область, которую РФ квалифицировала как теракт, пишет газета Wall Street... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:51
2024-08-12T11:51
2024-08-12T11:59
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Белый дом не ожидает значительной эскалации ситуации на Украине из-за атаки на Курскую область, которую РФ квалифицировала как теракт, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на помощников в американской администрации, добавляя, что ряд чиновников боятся "свирепого ответа" России. "Опасения эскалации не выросли сильно в Белом доме..., ожидания заключаются в том, что региональные битвы будут напоминать бои на Украине", - говорится в материале издания о ситуации в Курской области. При этом некоторые американские чиновники боятся, что атака против российских сил на территории РФ может вызвать "свирепый ответ" России. Американский подполковник в отставке Джон Нагл считает, что Украина атакой на Курскую область пытается привлечь внимание своего основного спонсора США перед выборами американского президента. "Украинцы хотят внимания к этому вторжению", - сказал он газете. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, США
WSJ узнала о реакции Белого дома на атаку ВСУ на Курскую область
WSJ: Белый дом не ждет эскалации на Украине из-за атаки ВСУ на Курскую область
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Белый дом не ожидает значительной эскалации ситуации на Украине из-за атаки на Курскую область, которую РФ квалифицировала как теракт, пишет газета Wall Street Journal
со ссылкой на помощников в американской администрации, добавляя, что ряд чиновников боятся "свирепого ответа" России.
"Опасения эскалации не выросли сильно в Белом доме..., ожидания заключаются в том, что региональные битвы будут напоминать бои на Украине", - говорится в материале издания о ситуации в Курской области.
При этом некоторые американские чиновники боятся, что атака против российских сил на территории РФ может вызвать "свирепый ответ" России.
Американский подполковник в отставке Джон Нагл считает, что Украина атакой на Курскую область пытается привлечь внимание своего основного спонсора США перед выборами американского президента.
"Украинцы хотят внимания к этому вторжению", - сказал он газете.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.