https://ria.ru/20240812/kostyukov-1965776662.html

"Царь-лазер" заработает через пять лет, заявил директор ядерного центра

"Царь-лазер" заработает через пять лет, заявил директор ядерного центра - РИА Новости, 12.08.2024

"Царь-лазер" заработает через пять лет, заявил директор ядерного центра

Созданная в саровском ядерном центре самая мощная в мире лазерная установка УФЛ-2М, часто образно именуемая "Царь-лазером" и необходимая для проведения... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T17:43

2024-08-12T17:43

2024-08-12T17:43

наука

валентин костюков

россия

нижегородская область

владимир путин

саров

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

общество

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Созданная в саровском ядерном центре самая мощная в мире лазерная установка УФЛ-2М, часто образно именуемая "Царь-лазером" и необходимая для проведения экспериментов по так называемому управляемому инерциальному термоядерному синтезу и исследованиям свойств вещества в экстремальных состояниях, выйдет на полную мощность примерно через 5 лет, заявил директор ядерного центра, Герой России Валентин Костюков. В понедельник Костюкову исполнилось 75 лет. "Мы сейчас реализовали первый этап, находимся на достаточно серьезном этапе обоснованности затрат и сроков реализации для вывода ее на полномасштабную мощность, которая на сегодняшний день является предельной. Мы отработали технологию, мы отработали физику, мы отработали физическую модель, и запустили первую очередь физических основ, связанных с инженерными системами. Я думаю, что вот ближайшие 4–5 лет эта установка будет работать в полном объеме и даст свой результат, в том числе и для решения отдельных вопросов", - сказал Костюков в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, в числе возможных необычных задач - "например, такая экзотическая проблема: каким образом ликвидировать астероиды". О ходе проекта УФЛ-2М молодые ученые Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров Нижегородской области) в начале сентября 2023 года рассказывали президенту России Владимиру Путину, посещавшему Саров. Путин назвал этот проект важным для экономики, народного хозяйства и повышения обороноспособности России. В импульсных системах инерциального термоядерного синтеза сверхмощные лазеры или пучки высокоэнергетических частиц (ионов, электронов) кратковременно нагревают и сжимают небольшие мишени, содержащие изотопы водорода дейтерий и тритий. При достижении определенных параметров температуры и плотности начинаются реакции термоядерного синтеза. Этот вид синтеза называется инерциальным, потому что возникающая плазма удерживается от быстрого разлета собственными силами инерции, благодаря чему успевают пройти реакции слияния. Саровская установка УФЛ-2М важна для исследования экстремальных свойств вещества, в том числе с точки зрения изучения возможности создания новых источников энергии, а также понимания процессов, происходящих в звездах. Вместе с тем, как следует из открытых источников информации, УФЛ-2М незаменима для разработок российского ядерного оружия. Такие установки строят все ведущие ядерные державы - после введения моратория на испытания ядерного оружия на них моделируются процессы, идущие в момент взрыва. РФЯЦ-ВНИИЭФ (входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом") был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России, направленные на безусловное гарантирование реализации РФ политики ядерного сдерживания. Валентин Костюков возглавляет саровский ядерный центр с 2008 года. Его труды играют ведущую роль в развитии расчетно-теоретической, исследовательской, экспериментальной и производственной базы российского ядерного оружейного комплекса, обеспечении ее конкурентоспособности по отношению к ведущим ядерным державам.

https://ria.ru/20240812/rossija-1965643735.html

https://ria.ru/20240808/nauka-1964663023.html

https://ria.ru/20240812/raketa-1965601892.html

россия

нижегородская область

саров

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валентин костюков, россия, нижегородская область, владимир путин, саров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество