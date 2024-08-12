https://ria.ru/20240812/kostyukov-1965776662.html
"Царь-лазер" заработает через пять лет, заявил директор ядерного центра
"Царь-лазер" заработает через пять лет, заявил директор ядерного центра - РИА Новости, 12.08.2024
"Царь-лазер" заработает через пять лет, заявил директор ядерного центра
Созданная в саровском ядерном центре самая мощная в мире лазерная установка УФЛ-2М, часто образно именуемая "Царь-лазером" и необходимая для проведения... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T17:43
2024-08-12T17:43
2024-08-12T17:43
наука
валентин костюков
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саров
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Созданная в саровском ядерном центре самая мощная в мире лазерная установка УФЛ-2М, часто образно именуемая "Царь-лазером" и необходимая для проведения экспериментов по так называемому управляемому инерциальному термоядерному синтезу и исследованиям свойств вещества в экстремальных состояниях, выйдет на полную мощность примерно через 5 лет, заявил директор ядерного центра, Герой России Валентин Костюков. В понедельник Костюкову исполнилось 75 лет. "Мы сейчас реализовали первый этап, находимся на достаточно серьезном этапе обоснованности затрат и сроков реализации для вывода ее на полномасштабную мощность, которая на сегодняшний день является предельной. Мы отработали технологию, мы отработали физику, мы отработали физическую модель, и запустили первую очередь физических основ, связанных с инженерными системами. Я думаю, что вот ближайшие 4–5 лет эта установка будет работать в полном объеме и даст свой результат, в том числе и для решения отдельных вопросов", - сказал Костюков в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, в числе возможных необычных задач - "например, такая экзотическая проблема: каким образом ликвидировать астероиды". О ходе проекта УФЛ-2М молодые ученые Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров Нижегородской области) в начале сентября 2023 года рассказывали президенту России Владимиру Путину, посещавшему Саров. Путин назвал этот проект важным для экономики, народного хозяйства и повышения обороноспособности России. В импульсных системах инерциального термоядерного синтеза сверхмощные лазеры или пучки высокоэнергетических частиц (ионов, электронов) кратковременно нагревают и сжимают небольшие мишени, содержащие изотопы водорода дейтерий и тритий. При достижении определенных параметров температуры и плотности начинаются реакции термоядерного синтеза. Этот вид синтеза называется инерциальным, потому что возникающая плазма удерживается от быстрого разлета собственными силами инерции, благодаря чему успевают пройти реакции слияния. Саровская установка УФЛ-2М важна для исследования экстремальных свойств вещества, в том числе с точки зрения изучения возможности создания новых источников энергии, а также понимания процессов, происходящих в звездах. Вместе с тем, как следует из открытых источников информации, УФЛ-2М незаменима для разработок российского ядерного оружия. Такие установки строят все ведущие ядерные державы - после введения моратория на испытания ядерного оружия на них моделируются процессы, идущие в момент взрыва. РФЯЦ-ВНИИЭФ (входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом") был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России, направленные на безусловное гарантирование реализации РФ политики ядерного сдерживания. Валентин Костюков возглавляет саровский ядерный центр с 2008 года. Его труды играют ведущую роль в развитии расчетно-теоретической, исследовательской, экспериментальной и производственной базы российского ядерного оружейного комплекса, обеспечении ее конкурентоспособности по отношению к ведущим ядерным державам.
https://ria.ru/20240812/rossija-1965643735.html
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валентин костюков, россия, нижегородская область, владимир путин, саров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество
Наука, Валентин Костюков, Россия, Нижегородская область, Владимир Путин, Саров, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Общество
"Царь-лазер" заработает через пять лет, заявил директор ядерного центра
Директор ядерного центра Костюков: УФЛ-2М полностью заработает в РФ через 5 лет
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Созданная в саровском ядерном центре самая мощная в мире лазерная установка
УФЛ-2М, часто образно именуемая "Царь-лазером" и необходимая для проведения экспериментов по так называемому управляемому инерциальному термоядерному синтезу и исследованиям свойств вещества в экстремальных состояниях, выйдет на полную мощность примерно через 5 лет, заявил директор ядерного центра, Герой России Валентин Костюков.
В понедельник Костюкову исполнилось 75 лет.
"Мы сейчас реализовали первый этап, находимся на достаточно серьезном этапе обоснованности затрат и сроков реализации для вывода ее на полномасштабную мощность, которая на сегодняшний день является предельной. Мы отработали технологию, мы отработали физику, мы отработали физическую модель, и запустили первую очередь физических основ, связанных с инженерными системами. Я думаю, что вот ближайшие 4–5 лет эта установка будет работать в полном объеме и даст свой результат, в том числе и для решения отдельных вопросов", - сказал Костюков в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, в числе возможных необычных задач - "например, такая экзотическая проблема: каким образом ликвидировать астероиды".
О ходе проекта УФЛ-2М молодые ученые Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров Нижегородской области
) в начале сентября 2023 года рассказывали президенту России Владимиру Путину
, посещавшему Саров. Путин назвал этот проект важным для экономики, народного хозяйства и повышения обороноспособности России.
В импульсных системах инерциального термоядерного синтеза сверхмощные лазеры или пучки высокоэнергетических частиц (ионов, электронов) кратковременно нагревают и сжимают небольшие мишени, содержащие изотопы водорода дейтерий и тритий. При достижении определенных параметров температуры и плотности начинаются реакции термоядерного синтеза. Этот вид синтеза называется инерциальным, потому что возникающая плазма удерживается от быстрого разлета собственными силами инерции, благодаря чему успевают пройти реакции слияния.
Саровская установка УФЛ-2М важна для исследования экстремальных свойств вещества, в том числе с точки зрения изучения возможности создания новых источников энергии, а также понимания процессов, происходящих в звездах. Вместе с тем, как следует из открытых источников информации, УФЛ-2М незаменима для разработок российского ядерного оружия. Такие установки строят все ведущие ядерные державы - после введения моратория на испытания ядерного оружия на них моделируются процессы, идущие в момент взрыва.
РФЯЦ-ВНИИЭФ (входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом
") был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России, направленные на безусловное гарантирование реализации РФ политики ядерного сдерживания.
Валентин Костюков возглавляет саровский ядерный центр с 2008 года. Его труды играют ведущую роль в развитии расчетно-теоретической, исследовательской, экспериментальной и производственной базы российского ядерного оружейного комплекса, обеспечении ее конкурентоспособности по отношению к ведущим ядерным державам.