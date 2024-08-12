https://ria.ru/20240812/kompensatsii-1965749923.html
Вологодскую практику компенсации оплаты ЖКУ предложили распространить по РФ
Вологодскую практику компенсации оплаты ЖКУ предложили распространить по РФ - РИА Новости, 12.08.2024
Вологодскую практику компенсации оплаты ЖКУ предложили распространить по РФ
Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области предложили распространить местную практику компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ на ветеранов боевых... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:11
2024-08-12T16:11
2024-08-12T16:11
вологодская область
георгий филимонов
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947128_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_ae59ed930cb6133935461693c574a72c.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области предложили распространить местную практику компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ на ветеранов боевых действий всей страны, сообщает пресс-служба регионального парламента. В настоящее время разрабатывается соответствующая законодательная инициатива. Сейчас федеральным законом "О ветеранах" ветеранам боевых действий предоставляется компенсация на оплату жилого помещения и взноса на капитальный ремонт в размере 50%. По инициативе врио губернатора Георгия Филимонова на июньской сессии ЗСО был принят закон, согласно которому с 1 июля ветераны боевых действий в регионе получили право на оплату 50% коммунальных услуг и получение ежегодной денежной компенсации в 10 тысяч рублей на приобретение топлива и 4,1 тысячи рублей на покупку сжиженного газа в том случае, если они живут в неблагоустроенных домах. "Считаю эту инициативу очень важной, и она должна быть распространена на все регионы Российской Федерации. Для этого мы сейчас готовим законопроект и финансово-экономическое обоснование, а также письма в Совет законодателей и Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России. Думаю, что эта инициатива найдет поддержку у коллег-законодателей из других регионов страны", - заявил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников, его слова приводит пресс-служба. В Вологодской области получателями новой льготы стали больше 15 тысяч ветеранов боевых действий.
https://ria.ru/20240802/vologodchina-1963760981.html
https://ria.ru/20240726/obekty-1962255561.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947128_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_86c15095b6fd98428a5a7b376235e996.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий филимонов, жкх
Вологодская область, Георгий Филимонов, ЖКХ
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области предложили распространить местную практику компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ на ветеранов боевых действий всей страны, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В настоящее время разрабатывается соответствующая законодательная инициатива.
Сейчас федеральным законом "О ветеранах" ветеранам боевых действий предоставляется компенсация на оплату жилого помещения и взноса на капитальный ремонт в размере 50%.
По инициативе врио губернатора Георгия Филимонова
на июньской сессии ЗСО был принят закон, согласно которому с 1 июля ветераны боевых действий в регионе получили право на оплату 50% коммунальных услуг и получение ежегодной денежной компенсации в 10 тысяч рублей на приобретение топлива и 4,1 тысячи рублей на покупку сжиженного газа в том случае, если они живут в неблагоустроенных домах.
"Считаю эту инициативу очень важной, и она должна быть распространена на все регионы Российской Федерации. Для этого мы сейчас готовим законопроект и финансово-экономическое обоснование, а также письма в Совет законодателей и Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России. Думаю, что эта инициатива найдет поддержку у коллег-законодателей из других регионов страны", - заявил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников, его слова приводит пресс-служба.
В Вологодской области получателями новой льготы стали больше 15 тысяч ветеранов боевых действий.