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Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 12.08.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Несколько взрывов прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T19:45
2024-08-12T19:45
2024-08-12T19:45
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. "В Днепровском районе Херсона раздаются взрывы. Армия РФ атакует", - написал Мрочко в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсон, Херсонская область
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Мрочко: в Херсоне прогремели взрывы