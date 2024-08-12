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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 12.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрывы прогремели в воскресенье в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T04:55

2024-08-12T04:55

2024-08-12T04:55

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

херсон

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщило украинское издание "Зеркало недели". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале издания. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область

херсон

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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, херсон