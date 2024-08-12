Рейтинг@Mail.ru
В ХАМАС заявили о гибели израильского пленного - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/khamas-1965810766.html
В ХАМАС заявили о гибели израильского пленного
В ХАМАС заявили о гибели израильского пленного - РИА Новости, 12.08.2024
В ХАМАС заявили о гибели израильского пленного
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что произошли два инцидента, в которых один из израильских пленных был убит, еще два... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T21:33
2024-08-12T21:33
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
израиль
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
КАИР, 12 авг - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что произошли два инцидента, в которых один из израильских пленных был убит, еще два пленных получили ранения, сформирована комиссия для выяснения подробностей. "Произошли два отдельных инцидента, в ходе которых двое новобранцев, которым было поручено охранять пленных противника (Израиля – ред.), открыли огонь по одному сионистскому пленному и мгновенно убили его, а также серьезно ранили двоих пленных женщин, предпринимаются попытки их спасти", - заявил представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда. В его заявлении говорится, что была сформирована комиссия для выяснения подробностей произошедшего, результаты будут объявлены позднее. Он добавил, что правительство Израиля "несет ответственность за реакцию, влияющую на жизни израильских пленных". По израильским официальным данным, в секторе Газа до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает погибших пленников, тела которых удалось вывезти из анклава. Среди остающихся в секторе Газа есть двое израильтян с российским гражданством. Ранее член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что руководство движения не знает, сколько израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, всё еще живы.
https://ria.ru/20240812/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240812/khamas-1965745674.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль, В мире
В ХАМАС заявили о гибели израильского пленного

ХАМАС заявило, что израильского пленного застрелила охрана, еще два пострадали

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 12 авг - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что произошли два инцидента, в которых один из израильских пленных был убит, еще два пленных получили ранения, сформирована комиссия для выяснения подробностей.
"Произошли два отдельных инцидента, в ходе которых двое новобранцев, которым было поручено охранять пленных противника (Израиля – ред.), открыли огонь по одному сионистскому пленному и мгновенно убили его, а также серьезно ранили двоих пленных женщин, предпринимаются попытки их спасти", - заявил представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В его заявлении говорится, что была сформирована комиссия для выяснения подробностей произошедшего, результаты будут объявлены позднее. Он добавил, что правительство Израиля "несет ответственность за реакцию, влияющую на жизни израильских пленных".
По израильским официальным данным, в секторе Газа до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает погибших пленников, тела которых удалось вывезти из анклава. Среди остающихся в секторе Газа есть двое израильтян с российским гражданством.
Ранее член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что руководство движения не знает, сколько израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, всё еще живы.
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
СМИ: главу политбюро ХАМАС Ханию убили при содействии США
Вчера, 15:58
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала