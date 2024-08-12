https://ria.ru/20240812/khamas-1965810766.html

В ХАМАС заявили о гибели израильского пленного

В ХАМАС заявили о гибели израильского пленного - РИА Новости, 12.08.2024

В ХАМАС заявили о гибели израильского пленного

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что произошли два инцидента, в которых один из израильских пленных был убит, еще два... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T21:33

2024-08-12T21:33

2024-08-12T21:33

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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КАИР, 12 авг - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что произошли два инцидента, в которых один из израильских пленных был убит, еще два пленных получили ранения, сформирована комиссия для выяснения подробностей. "Произошли два отдельных инцидента, в ходе которых двое новобранцев, которым было поручено охранять пленных противника (Израиля – ред.), открыли огонь по одному сионистскому пленному и мгновенно убили его, а также серьезно ранили двоих пленных женщин, предпринимаются попытки их спасти", - заявил представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда. В его заявлении говорится, что была сформирована комиссия для выяснения подробностей произошедшего, результаты будут объявлены позднее. Он добавил, что правительство Израиля "несет ответственность за реакцию, влияющую на жизни израильских пленных". По израильским официальным данным, в секторе Газа до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает погибших пленников, тела которых удалось вывезти из анклава. Среди остающихся в секторе Газа есть двое израильтян с российским гражданством. Ранее член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что руководство движения не знает, сколько израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, всё еще живы.

https://ria.ru/20240812/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240812/khamas-1965745674.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире