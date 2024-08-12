https://ria.ru/20240812/jakutija-1965721502.html

В Якутии нашли тела двух пропавших детей

В Якутии нашли тела двух пропавших детей - РИА Новости, 12.08.2024

В Якутии нашли тела двух пропавших детей

Тела двух из трех пропавших детей обнаружены в реке Лене в Булунском районе Якутии, поиски третьей девочки продолжаются, сообщила пресс-служба региональной... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:22

2024-08-12T15:22

2024-08-12T15:22

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика саха (якутия)

река лена

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ЯКУТСК, 12 авг - РИА Новости. Тела двух из трех пропавших детей обнаружены в реке Лене в Булунском районе Якутии, поиски третьей девочки продолжаются, сообщила пресс-служба региональной службы спасения. Трое детей 13 и 16 лет пропали на рыболовном участке в Булунском районе Якутии, их вещи обнаружили у реки. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. "По сообщению местной администрации, сегодня в Булунском районе рыболовецкого участка Кюп-Сарай найдены тела двух из трех пропавших детей. Тела были обнаружены в реке неподалеку от места происшествия. Поиски третьего ребенка продолжаются", - заявили в ведомстве.

https://ria.ru/20240721/ogneborets-1960993594.html

республика саха (якутия)

река лена

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), река лена