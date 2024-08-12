Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Израиля рассказал Остину о подготовке Ирана к атаке - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 12.08.2024 (обновлено: 01:27 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/izrail-1965578499.html
Министр обороны Израиля рассказал Остину о подготовке Ирана к атаке
Министр обороны Израиля рассказал Остину о подготовке Ирана к атаке - РИА Новости, 12.08.2024
Министр обороны Израиля рассказал Остину о подготовке Ирана к атаке
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил главе Пентагона Ллойду Остину о подготовке Ирана к масштабной атаке Израиля, об этом сообщил корреспондент портала... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T01:25
2024-08-12T01:27
в мире
израиль
иран
сша
исмаил хания
ллойд остин
али хаменеи
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1963945854_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c34c064d3d33397d704ddad2585b733c.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил главе Пентагона Ллойду Остину о подготовке Ирана к масштабной атаке Израиля, об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид, ссылаясь на источник. По данным корреспондента, главы ведомств провели телефонный разговор в воскресенье. "Министр обороны Израиля Йоав Галант в воскресенье говорил с министром обороны США Ллойдом Остином и сообщил ему, что подготовка иранских военных указывают на то, что Иран готовится к масштабной атаке (Израиля - ред.)", - заявил Равид со ссылкой на источник, осведомленный о телефонном разговоре. Ранее корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на два неназванных источника сообщал, что израильская разведка считает, что Иран решил атаковать Израиль напрямую в ответ на гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и может сделать это до переговоров о сделке по заложникам 15 августа. Ранее префект приграничного с Ираком города Касре-Ширин западной иранской провинции Керманшах Мохаммад Наджафи сообщал, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) проводит военные учения в городе. Эти учения проходят на фоне обострения напряженности в регионе после гибели 31 июля главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд. Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
https://ria.ru/20240811/khamas--1965567672.html
https://ria.ru/20240811/konflikt-1915630213.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1963945854_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_6c999e176663c7552d4f1830f3c3f80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, сша, исмаил хания, ллойд остин, али хаменеи, хамас, оон, министерство обороны сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, Иран, США, Исмаил Хания, Ллойд Остин, Али Хаменеи, ХАМАС, ООН, Министерство обороны США, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Министр обороны Израиля рассказал Остину о подготовке Ирана к атаке

Axios: глава Минобороны Израиля Галант заявил Остину о подготовке Ирана к атаке

© AP PhotoРабота израильской системы ПРО
Работа израильской системы ПРО - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo
Работа израильской системы ПРО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил главе Пентагона Ллойду Остину о подготовке Ирана к масштабной атаке Израиля, об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид, ссылаясь на источник.
По данным корреспондента, главы ведомств провели телефонный разговор в воскресенье.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
ХАМАС попросило посредников принять план Байдена по остановке огня в Газе
Вчера, 22:48
"Министр обороны Израиля Йоав Галант в воскресенье говорил с министром обороны США Ллойдом Остином и сообщил ему, что подготовка иранских военных указывают на то, что Иран готовится к масштабной атаке (Израиля - ред.)", - заявил Равид со ссылкой на источник, осведомленный о телефонном разговоре.
Ранее корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на два неназванных источника сообщал, что израильская разведка считает, что Иран решил атаковать Израиль напрямую в ответ на гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и может сделать это до переговоров о сделке по заложникам 15 августа.
Ранее префект приграничного с Ираком города Касре-Ширин западной иранской провинции Керманшах Мохаммад Наджафи сообщал, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) проводит военные учения в городе.
Эти учения проходят на фоне обострения напряженности в регионе после гибели 31 июля главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.
Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильИранСШАИсмаил ХанияЛлойд ОстинАли ХаменеиХАМАСООНМинистерство обороны СШАУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала