https://ria.ru/20240812/izrail-1965578499.html

Министр обороны Израиля рассказал Остину о подготовке Ирана к атаке

Министр обороны Израиля рассказал Остину о подготовке Ирана к атаке - РИА Новости, 12.08.2024

Министр обороны Израиля рассказал Остину о подготовке Ирана к атаке

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил главе Пентагона Ллойду Остину о подготовке Ирана к масштабной атаке Израиля, об этом сообщил корреспондент портала... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T01:25

2024-08-12T01:25

2024-08-12T01:27

в мире

израиль

иран

сша

исмаил хания

ллойд остин

али хаменеи

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1963945854_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c34c064d3d33397d704ddad2585b733c.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил главе Пентагона Ллойду Остину о подготовке Ирана к масштабной атаке Израиля, об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид, ссылаясь на источник. По данным корреспондента, главы ведомств провели телефонный разговор в воскресенье. "Министр обороны Израиля Йоав Галант в воскресенье говорил с министром обороны США Ллойдом Остином и сообщил ему, что подготовка иранских военных указывают на то, что Иран готовится к масштабной атаке (Израиля - ред.)", - заявил Равид со ссылкой на источник, осведомленный о телефонном разговоре. Ранее корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на два неназванных источника сообщал, что израильская разведка считает, что Иран решил атаковать Израиль напрямую в ответ на гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и может сделать это до переговоров о сделке по заложникам 15 августа. Ранее префект приграничного с Ираком города Касре-Ширин западной иранской провинции Керманшах Мохаммад Наджафи сообщал, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) проводит военные учения в городе. Эти учения проходят на фоне обострения напряженности в регионе после гибели 31 июля главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд. Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.

https://ria.ru/20240811/khamas--1965567672.html

https://ria.ru/20240811/konflikt-1915630213.html

израиль

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, сша, исмаил хания, ллойд остин, али хаменеи, хамас, оон, министерство обороны сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране