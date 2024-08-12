https://ria.ru/20240812/investproekty-1965682837.html
Новые инвестпроекты на Забайкалье создадут 2,5 тысячи рабочих мест
Новые инвестпроекты на Забайкалье создадут 2,5 тысячи рабочих мест - РИА Новости, 12.08.2024
Новые инвестпроекты на Забайкалье создадут 2,5 тысячи рабочих мест
Свыше 1,4 тысячи инвестиционных проектов планируют реализовать в Забайкалье, они позволят создать 2,5 тысячи рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T12:53
2024-08-12T12:53
2024-08-12T12:53
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Свыше 1,4 тысячи инвестиционных проектов планируют реализовать в Забайкалье, они позволят создать 2,5 тысячи рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального правительства. Все эти проекты в настоящий момент находятся на сопровождении у Минплана и правительства региона. В планах реализовать эти проекты в ближайшие пять лет. Глава Забайкалья Александр Осипов подчеркнул, что инвестпроекты должны отвечать главным требованиям региона – развитию экономики, привлечению инвестиций в регион и повышению занятости населения. "Подобрали 1 408 инвестиционных проектов, которые мы через инфраструктуру поддержки предпринимательства держим на сопровождении. Благодаря инвестициям на 5,1 миллиарда рублей могут быть созданы 2,3 тысячи рабочих мест. В целом мы хотим в течение пяти лет все эти проекты реализовать, чтобы они уже были на стадии производства. Планомерно из года в год будем увеличивать численность проектов и держать их на сопровождении", - рассказал вице-премьер правительства Забайкалья Буянто Батомункуев, его слова приводит пресс-служба. Инвесторы планируют реализовать проекты в сферах производства, сельского хозяйства, туризма, логистики, сервиса, торговли. В первом полугодии 2024 года завершено 213 проектов на 700 миллионов рублей и 386 рабочих мест. К концу года завершат реализовывать 318 проектов на 400 миллионов рублей и 317 рабочих мест.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, александр осипов, забайкальский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Александр Осипов, Забайкальский край
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Свыше 1,4 тысячи инвестиционных проектов планируют реализовать в Забайкалье, они позволят создать 2,5 тысячи рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Все эти проекты в настоящий момент находятся на сопровождении у Минплана и правительства региона. В планах реализовать эти проекты в ближайшие пять лет.
Глава Забайкалья Александр Осипов
подчеркнул, что инвестпроекты должны отвечать главным требованиям региона – развитию экономики, привлечению инвестиций в регион и повышению занятости населения.
"Подобрали 1 408 инвестиционных проектов, которые мы через инфраструктуру поддержки предпринимательства держим на сопровождении. Благодаря инвестициям на 5,1 миллиарда рублей могут быть созданы 2,3 тысячи рабочих мест. В целом мы хотим в течение пяти лет все эти проекты реализовать, чтобы они уже были на стадии производства. Планомерно из года в год будем увеличивать численность проектов и держать их на сопровождении", - рассказал вице-премьер правительства Забайкалья Буянто Батомункуев, его слова приводит пресс-служба.
Инвесторы планируют реализовать проекты в сферах производства, сельского хозяйства, туризма, логистики, сервиса, торговли. В первом полугодии 2024 года завершено 213 проектов на 700 миллионов рублей и 386 рабочих мест. К концу года завершат реализовывать 318 проектов на 400 миллионов рублей и 317 рабочих мест.