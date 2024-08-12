https://ria.ru/20240812/investproekty-1965682837.html

Новые инвестпроекты на Забайкалье создадут 2,5 тысячи рабочих мест

Новые инвестпроекты на Забайкалье создадут 2,5 тысячи рабочих мест - РИА Новости, 12.08.2024

Новые инвестпроекты на Забайкалье создадут 2,5 тысячи рабочих мест

Свыше 1,4 тысячи инвестиционных проектов планируют реализовать в Забайкалье, они позволят создать 2,5 тысячи рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T12:53

2024-08-12T12:53

2024-08-12T12:53

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александр осипов

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Свыше 1,4 тысячи инвестиционных проектов планируют реализовать в Забайкалье, они позволят создать 2,5 тысячи рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального правительства. Все эти проекты в настоящий момент находятся на сопровождении у Минплана и правительства региона. В планах реализовать эти проекты в ближайшие пять лет. Глава Забайкалья Александр Осипов подчеркнул, что инвестпроекты должны отвечать главным требованиям региона – развитию экономики, привлечению инвестиций в регион и повышению занятости населения. "Подобрали 1 408 инвестиционных проектов, которые мы через инфраструктуру поддержки предпринимательства держим на сопровождении. Благодаря инвестициям на 5,1 миллиарда рублей могут быть созданы 2,3 тысячи рабочих мест. В целом мы хотим в течение пяти лет все эти проекты реализовать, чтобы они уже были на стадии производства. Планомерно из года в год будем увеличивать численность проектов и держать их на сопровождении", - рассказал вице-премьер правительства Забайкалья Буянто Батомункуев, его слова приводит пресс-служба. Инвесторы планируют реализовать проекты в сферах производства, сельского хозяйства, туризма, логистики, сервиса, торговли. В первом полугодии 2024 года завершено 213 проектов на 700 миллионов рублей и 386 рабочих мест. К концу года завершат реализовывать 318 проектов на 400 миллионов рублей и 317 рабочих мест.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, александр осипов, забайкальский край