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В Гвинее оппозиция потребовала провести выборы до конца года - РИА Новости, 12.08.2024
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17:22 12.08.2024 (обновлено: 17:46 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/gvineja-1965768611.html
В Гвинее оппозиция потребовала провести выборы до конца года
В Гвинее оппозиция потребовала провести выборы до конца года - РИА Новости, 12.08.2024
В Гвинее оппозиция потребовала провести выборы до конца года
Оппозиция в столице Гвинеи начала акцию с требованием провести выборы до конца 2024 года, попросив жителей соблюдать режим "города-призрака", сообщает портал... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T17:22
2024-08-12T17:46
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Оппозиция в столице Гвинеи начала акцию с требованием провести выборы до конца 2024 года, попросив жителей соблюдать режим "города-призрака", сообщает портал Guineematin. "Живые силы Гвинеи" (формирование из политических партий и организаций гражданского общества) призывают к "дню города-призрака" в понедельник 12 августа 2024 год в Большом Конакри. Цель этих действий состоит в том, чтобы потребовать... "возвращения к конституционному порядку путем проведения инклюзивных и прозрачных выборов к 31 декабря 2024 года", - сообщает издание. Как отмечается, с утра в ряде районов города магазины закрыты, а автовокзал Кагбелен практически пуст. Движение в этих районах спокойное, отмечает портал. С другой стороны издание указывает, что рынки Байлобая и Кейтая достаточно оживлены с утра. Военный переворот в Гвинее произошел 5 сентября 2021 года. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ. Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде и объявили о введении хартии переходного периода. Думбуя, приведенный к присяге как президент переходного периода, отметил, что обязуется сохранять приверженность суверенитету страны и исполнять функции в интересах населения.
https://ria.ru/20240607/gvineya-1951284315.html
https://ria.ru/20240112/poseschenie-1920851733.html
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гвинея, в мире
Гвинея, В мире
В Гвинее оппозиция потребовала провести выборы до конца года

Guineematin: оппозиция в Гвинее потребовала провести выборы до конца 2024 года

© AP Photo / Misper ApawuКонакри, Гвинея
Конакри, Гвинея - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Misper Apawu
Конакри, Гвинея. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Оппозиция в столице Гвинеи начала акцию с требованием провести выборы до конца 2024 года, попросив жителей соблюдать режим "города-призрака", сообщает портал Guineematin.
"Живые силы Гвинеи" (формирование из политических партий и организаций гражданского общества) призывают к "дню города-призрака" в понедельник 12 августа 2024 год в Большом Конакри. Цель этих действий состоит в том, чтобы потребовать... "возвращения к конституционному порядку путем проведения инклюзивных и прозрачных выборов к 31 декабря 2024 года", - сообщает издание.
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Как отмечается, с утра в ряде районов города магазины закрыты, а автовокзал Кагбелен практически пуст. Движение в этих районах спокойное, отмечает портал. С другой стороны издание указывает, что рынки Байлобая и Кейтая достаточно оживлены с утра.
Военный переворот в Гвинее произошел 5 сентября 2021 года. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ. Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде и объявили о введении хартии переходного периода. Думбуя, приведенный к присяге как президент переходного периода, отметил, что обязуется сохранять приверженность суверенитету страны и исполнять функции в интересах населения.
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