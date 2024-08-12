Рейтинг@Mail.ru
В Москве собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965723037.html
В Москве собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области
В Москве собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
В Москве собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области
За прошедшие выходные жители столицы собрали большое количество гуманитарной помощи для жителей Курской области, есть большой отклик от москвичей, рассказал... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:56
2024-08-12T14:56
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
светлана петренко
мосволонтер
вооруженные силы украины
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965430297_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b192149ee0ee3425cc43070c66350481.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. За прошедшие выходные жители столицы собрали большое количество гуманитарной помощи для жителей Курской области, есть большой отклик от москвичей, рассказал журналистам заместитель директора ресурсного центра "Мосволонтер" Андрей Рюмин. Рюмин уточнил, что в штабах принимают еду, предметы личной гигиены, средства индивидуальной защиты, детские товары, одежду. "Все это мы собираем в штабах, передаем на склад и в дальнейшем формируем отправки в те регионы, где сейчас необходима гуманитарная помощь. Конечно, в настоящий момент в приоритете - это Курская область. Мы видим большой отклик от москвичей. Буквально за выходные увидели большое количество гуманитарной помощи, большое количество благодарителей в наших штабах. Поэтому хотим сказать большое спасибо всем москвичам, которые откликнулись на нашу просьбу принести гуманитарную помощь в наши штабы, которую мы в дальнейшем отправим в Курскую область", - сказал Рюмин. Он подчеркнул, что "Мосволонтер" будет собирать гуманитарную помощь до тех пор, пока есть на нее запрос. "В штабах мы принимаем товары в упаковках, они должны быть новые, соответственно, если это продукты питания, у них должен быть длительный срок хранения - не менее трех месяцев, для того, чтобы мы не привезли просроченные товары. Вся одежда, все средства личной гигиены, средства индивидуальной защиты должны быть новые, в неоткрытых упаковках, для того, чтобы мы могли передать это все уже непосредственно нуждающимся", - добавил Рюмин. Сбор помощи для пострадавших жителей Курской области стартовал в субботу и идет в 14 штабах "Москва помогает". Большинство из них работают ежедневно с 10.00 до 19.00. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
курская область
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965430297_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f93c91b87ef8f8dd2baa60058d8b5bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, брянская область, светлана петренко, мосволонтер, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Светлана Петренко, Мосволонтер, Вооруженные силы Украины, Общество
В Москве собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области

Рюмин: москвичи собрали большое количество гумпомощи для жителей Курской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница МЧС общается с жителями, эвакуированными из приграничных районов Курской области
Сотрудница МЧС общается с жителями, эвакуированными из приграничных районов Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудница МЧС общается с жителями, эвакуированными из приграничных районов Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. За прошедшие выходные жители столицы собрали большое количество гуманитарной помощи для жителей Курской области, есть большой отклик от москвичей, рассказал журналистам заместитель директора ресурсного центра "Мосволонтер" Андрей Рюмин.
Рюмин уточнил, что в штабах принимают еду, предметы личной гигиены, средства индивидуальной защиты, детские товары, одежду.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00
"Все это мы собираем в штабах, передаем на склад и в дальнейшем формируем отправки в те регионы, где сейчас необходима гуманитарная помощь. Конечно, в настоящий момент в приоритете - это Курская область. Мы видим большой отклик от москвичей. Буквально за выходные увидели большое количество гуманитарной помощи, большое количество благодарителей в наших штабах. Поэтому хотим сказать большое спасибо всем москвичам, которые откликнулись на нашу просьбу принести гуманитарную помощь в наши штабы, которую мы в дальнейшем отправим в Курскую область", - сказал Рюмин.
Он подчеркнул, что "Мосволонтер" будет собирать гуманитарную помощь до тех пор, пока есть на нее запрос.
«
"В штабах мы принимаем товары в упаковках, они должны быть новые, соответственно, если это продукты питания, у них должен быть длительный срок хранения - не менее трех месяцев, для того, чтобы мы не привезли просроченные товары. Вся одежда, все средства личной гигиены, средства индивидуальной защиты должны быть новые, в неоткрытых упаковках, для того, чтобы мы могли передать это все уже непосредственно нуждающимся", - добавил Рюмин.
Сбор помощи для пострадавших жителей Курской области стартовал в субботу и идет в 14 штабах "Москва помогает". Большинство из них работают ежедневно с 10.00 до 19.00.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
8 августа, 08:00
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
7 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьСветлана ПетренкоМосволонтерВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала