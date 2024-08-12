https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965723037.html

В Москве собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области

В Москве собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области - РИА Новости, 12.08.2024

В Москве собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области

За прошедшие выходные жители столицы собрали большое количество гуманитарной помощи для жителей Курской области, есть большой отклик от москвичей, рассказал... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:56

2024-08-12T14:56

2024-08-12T14:56

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

светлана петренко

мосволонтер

вооруженные силы украины

общество

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. За прошедшие выходные жители столицы собрали большое количество гуманитарной помощи для жителей Курской области, есть большой отклик от москвичей, рассказал журналистам заместитель директора ресурсного центра "Мосволонтер" Андрей Рюмин. Рюмин уточнил, что в штабах принимают еду, предметы личной гигиены, средства индивидуальной защиты, детские товары, одежду. "Все это мы собираем в штабах, передаем на склад и в дальнейшем формируем отправки в те регионы, где сейчас необходима гуманитарная помощь. Конечно, в настоящий момент в приоритете - это Курская область. Мы видим большой отклик от москвичей. Буквально за выходные увидели большое количество гуманитарной помощи, большое количество благодарителей в наших штабах. Поэтому хотим сказать большое спасибо всем москвичам, которые откликнулись на нашу просьбу принести гуманитарную помощь в наши штабы, которую мы в дальнейшем отправим в Курскую область", - сказал Рюмин. Он подчеркнул, что "Мосволонтер" будет собирать гуманитарную помощь до тех пор, пока есть на нее запрос. "В штабах мы принимаем товары в упаковках, они должны быть новые, соответственно, если это продукты питания, у них должен быть длительный срок хранения - не менее трех месяцев, для того, чтобы мы не привезли просроченные товары. Вся одежда, все средства личной гигиены, средства индивидуальной защиты должны быть новые, в неоткрытых упаковках, для того, чтобы мы могли передать это все уже непосредственно нуждающимся", - добавил Рюмин. Сбор помощи для пострадавших жителей Курской области стартовал в субботу и идет в 14 штабах "Москва помогает". Большинство из них работают ежедневно с 10.00 до 19.00. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

курская область

россия

брянская область

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курская область, россия, брянская область, светлана петренко, мосволонтер, вооруженные силы украины, общество