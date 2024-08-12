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Не менее 13 тысяч жителей Горловки остались без воды при обстреле ВСУ
Не менее 13 тысяч жителей Горловки остались без воды при обстреле ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
Не менее 13 тысяч жителей Горловки остались без воды при обстреле ВСУ
По меньшей мере 13 тысяч абонентов остались без водоснабжения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T17:18
2024-08-12T17:18
2024-08-12T17:22
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. По меньшей мере 13 тысяч абонентов остались без водоснабжения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): повреждена ведомственная линия электроснабжения 6 кВ, обесточен Водопроводный узел N2. Без водоснабжения 13 тысяч абонентов Центрально-городского, Никитовского районов", - говорится в сообщении ведомства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 6.20 выпустили по центру Горловки два "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Не менее 13 тысяч жителей Горловки остались без воды при обстреле ВСУ
При украинском обстреле Горловки 13 тысяч абонентов остались без водоснабжения