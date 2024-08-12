https://ria.ru/20240812/gorlovka-1965767011.html

Не менее 13 тысяч жителей Горловки остались без воды при обстреле ВСУ

Не менее 13 тысяч жителей Горловки остались без воды при обстреле ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024

Не менее 13 тысяч жителей Горловки остались без воды при обстреле ВСУ

По меньшей мере 13 тысяч абонентов остались без водоснабжения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T17:18

2024-08-12T17:18

2024-08-12T17:22

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. По меньшей мере 13 тысяч абонентов остались без водоснабжения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): повреждена ведомственная линия электроснабжения 6 кВ, обесточен Водопроводный узел N2. Без водоснабжения 13 тысяч абонентов Центрально-городского, Никитовского районов", - говорится в сообщении ведомства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 6.20 выпустили по центру Горловки два "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240812/obstrely-1965573594.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия, происшествия