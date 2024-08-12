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Не менее 13 тысяч жителей Горловки остались без воды при обстреле ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 12.08.2024 (обновлено: 17:22 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/gorlovka-1965767011.html
Не менее 13 тысяч жителей Горловки остались без воды при обстреле ВСУ
Не менее 13 тысяч жителей Горловки остались без воды при обстреле ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
Не менее 13 тысяч жителей Горловки остались без воды при обстреле ВСУ
По меньшей мере 13 тысяч абонентов остались без водоснабжения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T17:18
2024-08-12T17:22
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. По меньшей мере 13 тысяч абонентов остались без водоснабжения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): повреждена ведомственная линия электроснабжения 6 кВ, обесточен Водопроводный узел N2. Без водоснабжения 13 тысяч абонентов Центрально-городского, Никитовского районов", - говорится в сообщении ведомства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 6.20 выпустили по центру Горловки два "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240812/obstrely-1965573594.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Не менее 13 тысяч жителей Горловки остались без воды при обстреле ВСУ

При украинском обстреле Горловки 13 тысяч абонентов остались без водоснабжения

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. По меньшей мере 13 тысяч абонентов остались без водоснабжения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): повреждена ведомственная линия электроснабжения 6 кВ, обесточен Водопроводный узел N2. Без водоснабжения 13 тысяч абонентов Центрально-городского, Никитовского районов", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 6.20 выпустили по центру Горловки два "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия обстрела со стороны ВСУ Никитовского района Горловки. 11 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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