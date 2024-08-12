https://ria.ru/20240812/gladkov-1965751383.html
Гладков заявил о планах отселить жителей Колотиловки Краснояружского района
Гладков заявил о планах отселить жителей Колотиловки Краснояружского района - РИА Новости, 12.08.2024
Гладков заявил о планах отселить жителей Колотиловки Краснояружского района
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что планируется принять решение по отселению жителей Колотиловки... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:19
2024-08-12T16:19
2024-08-12T18:30
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
владимир путин
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что планируется принять решение по отселению жителей Колотиловки Краснояружского района, где практически не прекращаются обстрелы ВСУ. В понедельник глава государства провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с участием глав приграничных с Украиной регионов России. "Сегодняшняя ситуация в Красной Яруге… Завтра, надеюсь, что мы вернем людей на места их проживания. За исключением трех населенных пунктов. В первую очередь Колотиловки, которая пока еще не населена, но находится фактически под постоянным обстрелом. И будем принимать решение по ее отселению с предоставлением жилья", - сказал Гладков. Утром в понедельник Гладков информировал, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинают перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Гладков отметил, что для жителей, выезжающих из Краснояружского района, на въездах в ближайшие муниципальные образования организуют информационные пункты, где можно получить сведения о местах временного размещения.
https://ria.ru/20240812/smirnov-1965736492.html
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Гладков заявил о планах отселить жителей Колотиловки Краснояружского района
Гладков доложил об отселении жителей Колотиловки, которую обстреливают ВСУ