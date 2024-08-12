https://ria.ru/20240812/gladkov-1965734304.html

В Шебекинском округе складывается самая тяжелая ситуация, заявил Гладков

В Шебекинском округе складывается самая тяжелая ситуация, заявил Гладков - РИА Новости, 12.08.2024

В Шебекинском округе складывается самая тяжелая ситуация, заявил Гладков

Самая тяжелая ситуация в Белгородской области складывается в Шебекинском округе, доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:28

2024-08-12T15:28

2024-08-12T15:39

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

вячеслав гладков

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Самая тяжелая ситуация в Белгородской области складывается в Шебекинском округе, доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В понедельник глава государства провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с участием глав приграничных с Украиной регионов России."Самая тяжелая ситуация сейчас в Шебекино – это 38 тысяч человек город, и 85 тысяч (человек) округ", - сказал Гладков.По его информации, в 2024 году там ранено почти 300 человек, 36 человек погибло, в день проходит от трех до пяти атак ВСУ из ствольной артиллерии и РСЗО, три-пять домов получают повреждения.

https://ria.ru/20240812/shebekino-1965732003.html

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белгородская область, россия, вячеслав гладков, владимир путин, вооруженные силы украины