https://ria.ru/20240812/gladkov-1965727708.html

Глава Белгородской области доложил Путину об ухудшении ситуации на границе

Глава Белгородской области доложил Путину об ухудшении ситуации на границе - РИА Новости, 12.08.2024

Глава Белгородской области доложил Путину об ухудшении ситуации на границе

Ситуация в приграничных районах Белгородской области в последнее время резко ухудшилась, возросло количество обстрелов ВСУ, сообщил президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:10

2024-08-12T15:10

2024-08-12T15:25

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

вячеслав гладков

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ситуация в приграничных районах Белгородской области в последнее время резко ухудшилась, возросло количество обстрелов ВСУ, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Вячеслав Гладков.В понедельник глава государства провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с участием глав приграничных с Украиной регионов России."В целом по приграничью ситуация резко ухудшилась, и сильно возросло количество обстрелов как ствольной артиллерией, минометами, РСЗО, так и кратно увеличились атаки беспилотных летательных аппаратов", - сказал Гладков.

https://ria.ru/20240812/shebekino-1965732003.html

белгородская область

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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, вячеслав гладков