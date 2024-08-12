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Глава Белгородской области доложил Путину об ухудшении ситуации на границе
Глава Белгородской области доложил Путину об ухудшении ситуации на границе - РИА Новости, 12.08.2024
Глава Белгородской области доложил Путину об ухудшении ситуации на границе
Ситуация в приграничных районах Белгородской области в последнее время резко ухудшилась, возросло количество обстрелов ВСУ, сообщил президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:10
2024-08-12T15:10
2024-08-12T15:25
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вячеслав гладков
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ситуация в приграничных районах Белгородской области в последнее время резко ухудшилась, возросло количество обстрелов ВСУ, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Вячеслав Гладков.В понедельник глава государства провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с участием глав приграничных с Украиной регионов России."В целом по приграничью ситуация резко ухудшилась, и сильно возросло количество обстрелов как ствольной артиллерией, минометами, РСЗО, так и кратно увеличились атаки беспилотных летательных аппаратов", - сказал Гладков.
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Гладков
Глава Белгородской области доложил Путину об ухудшении ситуации на границе
Гладков: число обстрелов в белгородском приграничье резко возросло