https://ria.ru/20240812/gibel-1965596892.html

В России за сутки на водоемах погибли 16 человек

В России за сутки на водоемах погибли 16 человек - РИА Новости, 12.08.2024

В России за сутки на водоемах погибли 16 человек

Шестнадцать человек погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает в понедельник МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T07:48

2024-08-12T07:48

2024-08-12T13:11

происшествия

россия

мурманская область

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Шестнадцать человек погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает в понедельник МЧС РФ в Telegram-канале. "Шестнадцать человек погибли на водоемах страны за прошедшие сутки ", - говорится в сообщении ведомства. Один из случаев произошел в Якутии на берегу реки Лены, где обнаружены личные вещи трех девочек: 13 и 16 лет, их поиски продолжаются. Кроме того, в республике Коми на реке Ижме утонул 10-летний мальчик, обстоятельства происшествия выясняются. Помимо этого, в Мурманской области на реке Ваенге купались двое мужчин, один из них так и не вернулся на берег, со слов очевидцев, они находились в нетрезвом состоянии. Также в ДНР, в городе Енакиево, в водоеме рядом со школой утонул мужчина. Он пошел купаться и больше не вернулся на берег, спустя время на поверхности плавали лишь шлепки. На 3-метровой глубине водолазы МЧС России обнаружили тело мужчины. "Еще 14 происшествий зарегистрировано на водных объектах страны за прошедшие сутки", - отметили в МЧС.

https://ria.ru/20240812/pavodok-1965592266.html

https://ria.ru/20240715/mchs-1959681763.html

россия

мурманская область

донецкая народная республика

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происшествия, россия, мурманская область, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)