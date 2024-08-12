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В России за сутки на водоемах погибли 16 человек - РИА Новости, 12.08.2024
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07:48 12.08.2024 (обновлено: 13:11 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/gibel-1965596892.html
В России за сутки на водоемах погибли 16 человек
В России за сутки на водоемах погибли 16 человек - РИА Новости, 12.08.2024
В России за сутки на водоемах погибли 16 человек
Шестнадцать человек погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает в понедельник МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T07:48
2024-08-12T13:11
происшествия
россия
мурманская область
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Шестнадцать человек погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает в понедельник МЧС РФ в Telegram-канале. "Шестнадцать человек погибли на водоемах страны за прошедшие сутки ", - говорится в сообщении ведомства. Один из случаев произошел в Якутии на берегу реки Лены, где обнаружены личные вещи трех девочек: 13 и 16 лет, их поиски продолжаются. Кроме того, в республике Коми на реке Ижме утонул 10-летний мальчик, обстоятельства происшествия выясняются. Помимо этого, в Мурманской области на реке Ваенге купались двое мужчин, один из них так и не вернулся на берег, со слов очевидцев, они находились в нетрезвом состоянии. Также в ДНР, в городе Енакиево, в водоеме рядом со школой утонул мужчина. Он пошел купаться и больше не вернулся на берег, спустя время на поверхности плавали лишь шлепки. На 3-метровой глубине водолазы МЧС России обнаружили тело мужчины. "Еще 14 происшествий зарегистрировано на водных объектах страны за прошедшие сутки", - отметили в МЧС.
https://ria.ru/20240812/pavodok-1965592266.html
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россия
мурманская область
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происшествия, россия, мурманская область, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Мурманская область, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России за сутки на водоемах погибли 16 человек

МЧС: за минувшие сутки на водоемах России погибли 16 человек

© РИА Новости / Руслан КривобокТабличка "Купаться запрещено"
Табличка Купаться запрещено - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Табличка "Купаться запрещено". Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Шестнадцать человек погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает в понедельник МЧС РФ в Telegram-канале.
"Шестнадцать человек погибли на водоемах страны за прошедшие сутки ", - говорится в сообщении ведомства.
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Один из случаев произошел в Якутии на берегу реки Лены, где обнаружены личные вещи трех девочек: 13 и 16 лет, их поиски продолжаются. Кроме того, в республике Коми на реке Ижме утонул 10-летний мальчик, обстоятельства происшествия выясняются. Помимо этого, в Мурманской области на реке Ваенге купались двое мужчин, один из них так и не вернулся на берег, со слов очевидцев, они находились в нетрезвом состоянии. Также в ДНР, в городе Енакиево, в водоеме рядом со школой утонул мужчина. Он пошел купаться и больше не вернулся на берег, спустя время на поверхности плавали лишь шлепки. На 3-метровой глубине водолазы МЧС России обнаружили тело мужчины.
"Еще 14 происшествий зарегистрировано на водных объектах страны за прошедшие сутки", - отметили в МЧС.
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ПроисшествияРоссияМурманская областьДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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